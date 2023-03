Rodrigo de Loredo y un dilema radical que beneficia al PJ

Por otro lado, el diputado de Evolución tiene la posibilidad de ser candidato a intendente. Ese camino lo conduciría a un escenario más lógico pensando en su propia aspiración de ser gobernador, ya que se considera el paso previo necesario para demostrar ejecución.

La competencia por la intendencia lo enfrentaría a Daniel Passerini, actual viceintendente de Córdoba que, por desconocimiento, podría sufrir frente a un De Loredo expuesto como precandidato a gobernador. Todo ello en una ciudad que alberga un voto esencialmente radical.

De tomar ese rumbo, De Loredo aportaría, además, a su propio partido la esperanza de recuperar la capital provincial. Un bastión perdido en 2019 que generó un fuerte golpe a todo el radicalismo nacional.

En contrapartida, generaría un daño a las aspiraciones provinciales de todo Juntos por el Cambio ya que las elecciones municipales se despegarían de las provinciales. Eso dejará lejos en el tiempo la posibilidad de que De Loredo y Juez vuelvan a compartir boleta.

Llaryora Passerini 2.jpg Llaryora y Passerini esperan.

El escenario de separación fue propiciado por el oficialismo, que es quién plantea el dilema al que se enfrenta De Loredo. El mano a mano por la intendencia parece el camino más seguro para un dirigente que ya puso lo suyo para sostener la unidad de la coalición opositora.

No obstante, lo aportado no sería suficiente para asegurar la paz dentro de esa sociedad. Ahora, le piden un paso más hacia un abismo que lo puede dejar seriamente herido en caso de que Luis Juez no se convierta en gobernador.

Para el PJ, la mejor decisión que podría tomar De Loredo es ir por la intendencia. Con eso, la provincia quedaría prácticamente blindada y retener la ciudad pasaría a depender del aparato electoral oficialista, que ha sabido dar sorpresas.

Por otro lado, una candidatura a vice del radical obligará al PJ a desplegar toda su fuerza para contener la provincia, pero daría una continuidad casi segura a la prolija gestión municipal. Así, el oficialismo por algún lado ganaría.

