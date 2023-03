La relación del Presidente y el ministro no atraviesa un buen momento. La semana pasada tuvieron una charla tensa después de que Malena Galmarini dijera públicamente que desde la Casa Rosada salían operaciones contra el ministro. El massismo llevaba varios días afirmando lo mismo en voz baja. Apuntan contra el entorno del Presidente, en particular contra Cafiero La relación del Presidente y el ministro no atraviesa un buen momento. La semana pasada tuvieron una charla tensa después de que Malena Galmarini dijera públicamente que desde la Casa Rosada salían operaciones contra el ministro. El massismo llevaba varios días afirmando lo mismo en voz baja. Apuntan contra el entorno del Presidente, en particular contra Cafiero

En medio de las tensiones, Massa y Cafiero tuvieron que trabajar juntos. Se reunieron antes del viaje durante varias horas y ultimaron detalles para la bilateral la noche previa en la residencia del embajador Argüello. El ministro lo hizo a regañadientes. Prefiere hablar directamente con Fernández, a quien lo considera un par. A la mañana siguiente, la delegación se reunió en la embajada argentina para terminar dar las puntadas finales. Massa pasó apenas unos minutos sobre el final (...).

El ministro tampoco volvió de Estados Unidos con la delegación, que lo vio moverse por su cuenta más que como parte del equipo presidencial El ministro tampoco volvió de Estados Unidos con la delegación, que lo vio moverse por su cuenta más que como parte del equipo presidencial

(...) La situación de Massa es incómoda. Aunque insiste en que no será candidato presidencial es un secreto a voces que trabaja con ese objetivo. Pero la estabilización de la economía y las promesas cumplidas de Biden podrían terminar en una suba de acciones de Fernández, que sigue sin definirse".

Sergio Masa vs. Alberto Fernández: Cumbre y foto

En tanto, el periodista de Clarín, Marcelo Bonelli, reveló que el exintendente de Tigre pidió una reunión entre el presidente y la vicepresidente para coordinar el año electoral, luego de que tanto en Wall Street como en Washington quedara claro que ven de salida al mandatario:

"Alberto tuvo una reunión a solas con Sergio Massa. Ocurrió después y en forma inmediata a la cumbre con Biden. Se desarrolló en un salón de la propia Casa Blanca.

Ambos coincidieron en que el encuentro abrió una salida. También en que hay que actuar de inmediato. Massa cometió un sincericidio: 'Hay que dejarse de joder. De hacerse la paja mental y ponerse a trabajar para llevar adelante lo pactado'. Alberto calló primero y luego respondió. 'El fin de semana nos vemos en Olivos'. En el encuentro sobrevoló el fantasma de Cristina. ¿Acompañará la movida la Vice? ¿Evitará sus prejuicios anti-EE.UU.? En Washington tienen las mismas dudas

Massa sugirió un encuentro de ambos con Cristina. Una reunión para discutir el compromiso con Washington, temas políticos y las futuras candidaturas.

Después volvieron a separarse. Massa evitó al máximo la comitiva presidencial y mantuvo su propia agenda. Tuvo el martes una negociación clave con Gita Gopinath. La relación está caliente y el ministro decidió fogonear sus propios contactos. Se quedó un día más en Washington y tuvo reuniones con el FMI. Este viernes el board aprueba la revisión de diciembre y desembolsa US$ 5.200 millones".

