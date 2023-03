Javier Milei responde al Papa y Alberto: Ladran, Sancho...

Dijo el Papa en una entrevista con Gustavo Sylvestre en C5N: "El internismo destruye la afiliación política: vos sos socialista, radical o peronista, no importa, pero acá hay una interna y eso ya va resquebrajando la afiliación política de eso y, lentamente, se hacen sectores dentro de esto que no tienen fuerza política de convocatoria".

Y continuó: "entonces le pasa lo de Alemania. Yo recomiendo el libro Síndrome 1933, que narra un poquito el internismo tremendo que había en Alemania después de la República de Weimar y cómo no encontraban quién llevara adelante las cosas. Franz von Papen fue el responsable de esto quien presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente. Se llama Adolfo y todo el mundo dijo: 'bueno, probemos con este que nadie lo conoce. No conocemos sus raíces, no conocemos su condición', todos votaron a Adolfito y así terminamos, ¿no?"

"Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia. Cuando te viene un salvador sin historia, sospechá. Mostrame tu carta de identidad histórica, mostrame tu pertenencia", prosiguió Francisco, en la entrevista que brindó al periodista oficialista la semana pasada y que C5N emitió el jueves 30 de marzo.

"Me preocupa el avance de la ultraderecha en el mundo. La ultraderecha se recompone siempre porque es centrípeta, no es centrífuga. No crea hacia afuera posibilidades de reformas. No hay otra solución que la justicia social. Hablar en horizontal", agregó.

Si bien Javier Milei no respondió directamente al Papa Francisco, sí se expresó compartiendo en su cuenta de Twitter varios mensajes de otras personas al respecto, la mayoría de los cuales hablan del "intento de bajarlo" porque "algo debe estar haciendo bien". Algo así como el dicho popular: Ladran Sancho, señal que cabalgamos...

milei-retuit2.jpg

milei-retuit1.jpg

milei-retuit.jpg

------------

Más contenido en Urgente24:

Tensión Alberto vs. Sergio en Estados Unidos: ¿Volvieron peor?

Parrilli: "La única manera que CFK sea candidata es que la sobresean"

La respuesta de Montiel ante la denuncia

OnlyFans: La doble de Megan Fox que se volvió millonaria

Tras caso Viva Air, nueva aerolínea anunció su retiro