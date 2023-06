Informe para porteños: ¿Qué es el 'peronismo cordobés'?

El periodismo político porteño cree que el problema de Horacio Rodríguez Larreta es Patricia Bullrich. No es así. El problema de Mauricio Macri es Rodríguez Larreta pero el problema de Bullrich es Gerardo Morales. Macri / Bullrich y los periodistas porteños anhelan reflotar la coalición Juntos por el Cambio de 2015 pero la UCR Nacional no. Lo expresó la Convención bonaerense de la UCR y lo ratificará la Convención Nacional en Parque Norte en horas más. No quieren un gabinete sólo para el PRO y Bullrich es el modelo Macri, que dejó a la UCR en el llano. Al menos es lo que opinan los radicales. Luis Juez no es radical y no entiende lo que sucede en ese partido. Mucho más representativo de la UCR Córdoba es Rodrigo de Loredo, quien está atrapado en la coyuntura de JxC. En todas las encuestas, Juez pierde frente a Martín Llaryora por 2 dígitos. Por ese motivo muchos se preguntan cómo sigue la construcción de lo que Juan Schiaretti llama 'frente de frentes', y Gerardo Morales bautizó 'nueva mayoría', luego de la derrota de Juez. ¿Cómo fue que el peronismo cordobés provocó semejante evento disruptivo en la política nacional? Bueno, el siguiente texto trata, precisamente, del peronismo cordobés: