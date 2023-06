A Morales y Manes ahora los une Juan Schiaretti

“No podemos quedar atrapados en una interna que nos ha inmovilizado. Ya lo habíamos planteado con la incorporación de (José Luis) Espert, que esperamos que se pueda resolver en una reunión que tenemos esta tarde. No podemos decidir si entra Espert o no en virtud de si le es funcional o no a Patricia ”, se quejó el mandatario jujeño que juega políticamente con Larreta en la interna de JxC.