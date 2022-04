Cristina punk, los atajos de Máximo y los dilemas de Guzmán

taquion-futuro.jpg Según la última encuesta de Taquion, los menores de 25 años son los más escépticos sobre el futuro de la Argentina.

Atajos

La Cámpora todavía intenta sacarle jugo a las imágenes de la movilización del 24 de Marzo que la tuvo como principal columna. La agrupación que lidera Máximo Kirchner publicó esta semana un video de casi 7 minutos que es un panegírico de aquella manifestación cuya magnitud fue reconocida dentro y fuera de la organización. La edición incluye planos de la marcha desde la ex ESMA hacia la Plaza de Mayo y de dirigentes camporistas, como el mismo hijo de la Vicepresidente, pero también del ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, y el ministro bonaerense Andrés Larroque. Hasta hay una imagen de Axel Kicillof, quien siempre ha sido zigzagueante en su relación con esa agrupación. Su inclusión en el video sería descriptivo de las alianzas en las que se recuesta actualmente el gobernador. Entre muchos pasajes, el clip incluye en voz en off de aquella polémica declaración de Néstor Kichner en la inauguración de la ExESMA como museo. Fue el 24/03 de 2004, cuando el entonces Presidente dijo que pedía "perdón en nombre del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades” cometidas por la última dictadura militar. Kirchner faltaba a la memoria histórica ya que pasaba por alto el juicio a las Juntas Militares, el hito más trascendental del proceso de recuperación democrática. Por el episodio, tuvo que hacerle aclaraciones a Raúl Alfonsín, que se había quejado. Sin embargo, la agrupación de Máximo, hijo de Néstor, pasó por alto aquella polémica y reivindicó el fallido de hace 18 años. Es una reincidencia: también había incluido ese fragmento en un clip conmemorativo de 2020.

https://twitter.com/la_campora/status/1513289587124318212 No nos molesta el camino más largo. pic.twitter.com/hoGNcHPi41 — La Cámpora (@la_campora) April 10, 2022

El video que se conoció esta semana está musicalizado con la canción 'El camino más largo' del grupo de rock uruguayo No te va gustar. En su publicación en las redes sociales, el corto camporista es acompañado por la leyenda "No nos molesta el camino más largo". La expresión desató alguna risa maliciosa entre los detractores de La Cámpora que señalaron que pocos tuvieron tantos atajos a su disposición para la construcción de su poder como el líder de esa agrupación, tanto para la conformación de la organización, como para su ubicación como jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados (que luego abandonó), y su entronización como presidente del PJ bonaerense. No hubo camino largo para Máximo, dicen y recuerdan expresiones recientes de Luis D'Elía: "A Ricardo (Alfonsín) nunca le dieron los espacios en la UCR por ser `hijo de´ que le damos a Máximo en el Frente de Todos".

Contactos preventivos

El discurso de Cristina Kirchner en el CCK y las declaraciones de Martín Guzmán al canal C5N tuvieron un punto en común: dispararon llamados aclaratorios desde un sector hacia el otro, supuestamente ofendido, en el marco de fuertes enfrentamientos internos. Guzmán visitó el programa de Gustavo Sylvestre el lunes por la noche y dejó una definición tajante: la gestión económica se llevará adelante con funcionarios alineados al programa que él defiende. Se leyó como un mensaje dirigido, principalmente, al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien en días anteriores había sugerido inconsistencias del plan del ministro a la hora de contener la inflación. Pero el diario Página12 publicó que Guzmán se comunicó con Feletti tras la entrevista en el canal de noticias para aclararle que su comentario no tenía ni su nombre ni su apellido. Un paraguas que también abrieron entornistas de la Vicepresidente quienes se contactaron con albertistas para evitar interpretaciones erróneas en ese campamento respecto de las definiciones sobre "la banda y el bastón" que CFK había hecho en la asamblea de la Eurolat y que fueron leídos por sendos medios como una nueva embestida contra la autoridad presidencial. Según contó eldiarioar, la movida cristinista resultó novedosa en cuanto a que por primera vez ese sector parecía a la defensiva.

Martín GUZMÁN: "NECESITAMOS construir CREDIBILIDAD para COMBATIR la INFLACIÓN"

Más allá de estas medidas preventivas, la interna del Frente de Todos no cesa. Tras el llamado de Guzmán, Feletti se mostró con Axel Kicillof en Ensenada, un bastión del kirchnerismo furioso, para el lanzamiento de medidas que buscan contrarrestar el aumento de los precios. Allí el secretario de Comercio Interior destacó la importancia de poner a disposición "alimentos baratos" para los ciudadanos y dijo que el rubro alimenticio como el energético "definen el salario en la Argentina". En síntesis: si los alimentos deben ser baratos, la energía también. Un mensaje al ministro de Economía que busca un nuevo ajuste en las tarifas de gas y electricidad. Para ello consiguió que finalmente la secretaría de Energía convocara a las audiencias públicas requeridas como paso previo, algo a lo que esa oficina colonizada por el kirchnerismo se venía resistiendo.

Hubo otros cruces. Leopoldo Moreau, una espada mediática de la Vicepresidente, dijo que el Presidente podrá tener "la última palabra, pero no la única" a la hora de la toma de decisiones. Le respondió Santiago Cafiero, que definió al Presidente cómo "el único imprescindible", no sólo en el Ejecutivo sino también en el Frente de Todos. Por si hace falta aclararlo: para el canciller, hasta Cristina es prescindible. Por su parte, el albertista novel Agustín Rossi le bajó el tono a las palabras de Kicillof sobre la situación social en la provincia de Buenos Aires, que el gobernador dijo que "no da más". El exministro de Defensa -que suena para volver al gabinete- sostuvo que mucho peor se estaba en 2020, en plena pandemia, cuando el Ejército, que él tenía a su cargo, debía repartir comida en barrios de La Matanza.

Papá Alberto y dilemas de Guzmán

Alberto Fernández, en tanto, intenta disfrutar su flamante paternidad como puede. El 6,7% de inflación que se conoció días después del nacimiento de Francisco Fernández Yañez y las alusiones de Cristina Kichner a la banda y al bastón no le dieron mucho respiro al Presidente. La llegada del hijo menor del mandatario incluso se miró con el prisma de la interna frentetodista. No sólo se observó si CFK saludó al Presidente por la noticia, sino también cómo llegó esa salutación (hubo comentarios sobre que las felicitaciones tuvieron forma de Storie, un tipo de posteo en redes sociales que se 'autodestruye' a las 24 horas de su publicación sin dejar rastro). Fernández reconoció que no habla con su vice, pero dijo que ese momento ya va a llegar. Más una expresión de deseo que un pronóstico, en apariencia. Un inminente contacto a alto nivel no se avizora.

alberto-bebe.jpg Alberto Fernández y Fabiola Yañez presentan a Francisco.

En el medio, pasan cosas. Hay versiones cruzadas respecto a eventuales cambios de gabinete y cómo eso profundizaría las diferencias en el binomio presidencial. Por el momento, quedó ratificado Guzmán, cuya aparición en C5N habría sido motorizada por el propio Presidente. El ministro quedó empoderado y así lo demostró en su aparición televisiva. No obstante, la mención de una medida para aprovechar la "renta inesperada" generada a los exportadores por la abrupta suba de los precios internacionales de los alimentos como efecto de la guerra en Ucrania pudo ser un puente al sector K que reclama un aumento de retenciones. Claro que el comentario también tuvo un eco no deseado por el ministro de Economía: desde el ministerio de Agricultura dijeron que no existe tal "renta inesperada" porque lo que los productores ganaron con la suba de los precios al mismo tiempo lo perdieron por el aumentos de los costos. Un dilema para Guzmán, que a esta altura ya debe tener más que claro que no se puede quedar bien con todo el mundo.

Otras noticias de Urgente24

Apuntes para la hiper: FMI advierte sobre inflación regional

La polémica de Jim McDermott y el Evangelio de Juan

El duro mensaje del hijo de Alberto Fernández tras el nacimiento de su hermanito

Ley de Alquileres: Diputados analizan las modificaciones

Otra mala para Marcelo Tinelli: Conductor renuncia a LaFlia