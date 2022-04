“Lo que sí me gustaría enseñarle a mi hermano es que la gente va a ser mala con él como lo fueron conmigo sin motivo, pero que va a estar todo ok porque yo lo voy a cuidar de esta mierda de gente que solo odia y va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber qué es el odio”, publicó el hijo de Alberto Fernández en su cuenta de Twitter @aka_dyhzy, que es su nombre artístico.

