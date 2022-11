El agente de seguridad es personal tercerizado de la agencia Securitas, según lo informó el médico Guillermo Capuya, responsable de Relaciones Institucionales del Finochietto, quien es un incrédulo de la veracidad del evento registrado, argumentando que las puertas automáticas estaban funcionando erróneamente. “Lo único que puedo decir es que esto molestó, porque perdimos toda la mañana con esto. Me llamaron desde Estados Unidos, México, Panamá, por algo que casi seguro, lo puedo asegurar, es una situación armada. No sé si para hacer una broma o qué, pero se viralizó. Lo que yo no creo es en fantasmas”, indicó Capuya y agregó: “Dijeron que la persona registró a alguien que había muerto, y eso no está, no hay nada, no hay registro del ingreso que dice esta persona. Lo dice él, no está registrado el nombre”.

El seguridad fue sometido a un psicotécnico, según fuentes oficiales de Securitas.

