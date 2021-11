Captan un "fantasma" en la casa de Susana Giménez

No quiero hablar mucho del tema, porque no tengo explicación, solo decirte que estábamos haciendo una guardia a Susana, ella estaba en pareja con Jorge Rama, y ese 21 de marzo del 2006, hice 7 ráfagas, de 7 fotos, mientras andaba en el tractor. Fueron unos segundos que tuve ángulo entre los matorrales, y cuando hice el chequeo de todas las tomas, en una foto se veía esta extraña imagen, solo en una. Me pareció raro y pensé que era el reflejo del sol, pero cuando en la editorial le hicieron las pruebas de contraste, hasta el jefe del laboratorio se sorprendió por lo que había en la foto. Esa toma fue a las 14:15, siempre me intrigó que sería esa imagen No quiero hablar mucho del tema, porque no tengo explicación, solo decirte que estábamos haciendo una guardia a Susana, ella estaba en pareja con Jorge Rama, y ese 21 de marzo del 2006, hice 7 ráfagas, de 7 fotos, mientras andaba en el tractor. Fueron unos segundos que tuve ángulo entre los matorrales, y cuando hice el chequeo de todas las tomas, en una foto se veía esta extraña imagen, solo en una. Me pareció raro y pensé que era el reflejo del sol, pero cuando en la editorial le hicieron las pruebas de contraste, hasta el jefe del laboratorio se sorprendió por lo que había en la foto. Esa toma fue a las 14:15, siempre me intrigó que sería esa imagen