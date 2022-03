Suplementos dietarios peligrosos: ANMAT prohibió su venta

Luego del alerta del usuario, la Dirección de Fiscalización y Control determinó que aquellos elementos ofrecidos al público no pueden ser catalogados bajo ningún concepto como suplementos dietarios. "No existen antecedentes de registro de los productos, ni de la firma y no se ha podido constatar que han ingresado a través del servicio de comercio exterior", informa el 'Boletín Oficial'.