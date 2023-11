"¡Matalo!": Volvía de la Marcha del Orgullo y una patota lo desfiguró

"Mientras me insultaban, me pateaban las costillas, y me tironeaban el bolso con mis pertenencias. 'Puto' y '¡Matalo, matalo, matalo!', son algunas de las cosas que recuerdo que me gritaban repetidamente", contó sobre el hecho. Y posteriormente agregó: "Logré arrodillarme para poder defenderme hasta que me agarraron del cuello y quedé sin aire".



El joven debió ser asistido y quedó en observación a causa de la intensidad de los golpes que recibió. Si bien más tarde recibió el alta, actualmente tiene traumatismo de cráneo con dos coágulos, la cara inflamada y otras lesiones en su cuerpo. "Uno de ellos me pegó una patada en la cara y luego otro me pegó con un casco en la cabeza, me continuaron pateando hasta que perdí el conocimiento", recordó.