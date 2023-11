Qué hablaron Guillermo Francos y Wado de Pedro en la Rosada

Obras publicas

A las salida de Gobierno, Francos fue consultado sobre la venidera política de obras públicas, el nuevo funcionario fue claro

Lo que se pueda realizar con los fondos disponibles y con los contratos que se encuentran en ejecución se continuarán, pero la idea es cambiar de sistema en la contratación de la obra pública. Hay obras que están en trámite y que son necesarias: si hay recursos se harán, sino no se pueden hacer. Hay que tener en cuenta que actualmente hay obras paralizadas por falta de pago, porque no hay plata Lo que se pueda realizar con los fondos disponibles y con los contratos que se encuentran en ejecución se continuarán, pero la idea es cambiar de sistema en la contratación de la obra pública. Hay obras que están en trámite y que son necesarias: si hay recursos se harán, sino no se pueden hacer. Hay que tener en cuenta que actualmente hay obras paralizadas por falta de pago, porque no hay plata

Más temprano informamos de la reunión que sentó en la misma mesa a gobernadores y Francos

Katopodis-Ferraro

A todo esto en la mañana del martes (28/11) el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, recibió en su despacho a Guillermo Ferraro, el confirmado ministro de Infraestructura en la gestión de Milei.

Más contenido en Urgente24

Enojos, gritos y portazos en la reunión de JxC

Durán Barba: "Lo de Patricia Bullrich me parece muy peligroso"

BCRA vs Milei: LEDIV, devaluación y un seguro asegurado

Milei confirmó a Rodríguez Chirillo al frente del área de Energía