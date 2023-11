Durán Barba: "Lo de Patricia Bullrich me parece muy peligroso"

“Milei tiene un temperamento sumamente fuerte, para bien o para mal, y no creo que esté en su psicología el compartir poder con otra fuerza política. Cuando fue presidente Macri tampoco fue fácil para él trabajar en coalición con los radicales. Cuando alguien llega a la presidencia tiende a concentrar poder”, subrayó.

"El caso de Patricia Bullrich me parece muy peligroso"

En otro tramo de la entrevista con 'Crónica Anunciada', Durán Barba fue consultado acerca de cómo veía que Patricia Bullrich asumiera como ministra de Seguridad del gobierno de Milei. En ese sentido, coincidió con el planteo de que, en caso de asumir, la ex candidata presidencial debería renunciar a la presidencia del PRO.

“El caso de Patricia es especial porque siendo presidente del partido, ser ministro de un Gobierno que no es del partido sin haberlo consultado, me parece peligroso. Es incompatible ser presidente de un partido y participar de un Gobierno que no es del partido. Es incompatible”, dijo el consultor.

Cabe recordar que en los últimos días se escucharon algunas voces que pidieron que Bullrich renuncie a la presidencia del PRO. Quien tiró la primera piedra fue Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura de Macri: “La opción de Patricia está muy cerca de lo poco democrático", aseguró, y pidió: “Patricia Bullrich debería dejar la presidencia del PRO”.

Luego, se sumó el gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El pasado sábado, en diálogo con Radio con Vos, el ex funcionario de Mauricio Macri dijo que cada dirigente es libre de tomar la decisión que quiera sobre su carrera política pero, sobre la decisión de Bullrich - que aceptó encargarse de uno de los ministerios de Milei-, dijo que debió haber hecho la consulta a la coalición por ser presidenta del espacio.

“Si Bullrich es funcionaria, no va a poder seguir siendo presidenta del partido. Me parece que eso es algo casi obvio. Para que sea una decisión institucional y de la coalición tiene que ser de todos y eso no fue así”, lanzó Frigerio.

