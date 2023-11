Anticipo: Tensas horas para el PRO con Patricia Bullrich en Seguridad

Y un poco más:

La opción de Patricia está muy cerca de lo poco democrático. No fue una gran candidata para captar nuevos votos ni retener los que ya había. No comparto la decisión de apoyar a Javier Milei

Aunque otro sector del PRO manifiesta que no hay otra salida. Hace horas, lo manifestó uno de los dirigentes más importantes del partido:

No tenemos margen o lo apoyamos y entendemos que ahora la manija la tiene él o terminamos partidos en mil pedazos

Pues, la "hecatombe" parece inevitable. Pero si la designación de Patricia Bullrich deja a ese partido "más partido", cierto es también que acrecienta una disputa que se da también en La Libertad Avanza. Porque Javier Milei eligió a Patricia Bullrich pese a que a la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, le había prometido definir las autoridades de esa cartera. Y las de Defensa también, aunque tal vez tampoco pueda influir en ella.

macri bullrich milei.jpeg Patricia Bullrich aceptó volver al ministerio de Seguridad que condujo en la gestión de Mauricio Macri como parte de los acuerdos alcanzados en el "pacto de Acassuso".

"Está todo roto entre ellos", confirman desde La Libertad Avanza y ratifican que las tensiones entre el binomio presidencial que empezaron durante la campaña electoral.

El lunes, un día después de la victoria, Javier Milei y Victoria Villarruel se vieron las caras en el Hotel Libertador, en una reunión que duró una hora y no terminó bien.

Ese día, cuentan algunas versiones, la vicepresidenta electa se fue con la certeza de que el Ministerio de Seguridad sería ocupado por alguien del PRO.

