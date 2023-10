"Patricia Bullrich debería dejar la presidencia del PRO"

“Creo que el PRO actual, con las decisiones que se tomaron en los últimos días, no representan el espíritu del PRO al cual yo me sumé hace 10 años”, aseguró.

Consultado por el apoyo de Bullrich a Milei, de cara al balotaje con Sergio Massa (UP), Avelluto había sido contundente días atrás: “Voy a votar en blanco. Ojalá la mayoría vote en blanco para que el próximo gobierno no tenga la legitimidad necesaria ”, manifestó.

El ex funcionario se mostró en contra de apoyar la candidatura del economista libertario: “Para mí es inaceptable votar a la ultraderecha, prefiero, aunque me quede solo, seguir fiel a mis convicciones. Perdimos por paliza, tuvimos una pésima candidata y una pésima campaña”, expresó.

En ese sentido, el referente del PRO dijo: "La conferencia de Patricia Bullrich me cayó pésimo, me pareció que se abandonaron los valores del PRO por los que me sumé hace diez años".

-------------------------

Más contenido en Urgente24:

Mirtha Legrand recibió la noticia más preocupante

El desierto blanco de Argentina que impacta a todos

Telefe reconfigura 'Got Talent': Nuevos días y horarios

La nueva medida de las agencias de viajes frente al dólar

Alquileres: Italia se mira en el espejo de Argentina