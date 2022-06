Guadalupe Lucero: Dudas sobre el joven que dice que la mató

Sin embargo, una vez que se calmó aseguró que fue al Barrio 544 Viviendas, tras tomarse un colectivo, vio a una nena, la agarró de la mano, se la llevó hasta la parada del colectivo y volvió a tomar una unidad de idéntico medio de transporte. Posteriormente, se dirigió a la zona céntrica, abordó otro micro en dirección a la zona de Juana Koslay y se bajó con la pequeña (Guadalupe Lucero) en Potrero de los Funes. Desde allí, siempre según su confesión, la llevó hasta el Valle de Piedra, donde la estrangula y la entierra.

Los policías, ante este testimonio, fueron hasta la casa del hombre y allí hablaron con la madre, quien reveló que su hijo es esquizofrénico y que está bajo tratamiento, por lo que aportó un certificado. En tanto, los fiscales Emanuel Sastre y Virginia Palacios se presentaron en la seccional para entrevistar a este joven.

Este hecho produjo el mismo día en el que arrancó la reconstrucción del caso, llevado a cabo por efectivos de la Policía de San Luis junto a personal de Gendarmería Nacional, de la Policía Federal y del Ejército Argentino, para realizar una aproximación a las circunstancias en las que sucedió la desaparición de la niña y poder así readecuar las hipótesis que se están investigando.

El martes, un equipo de Gendarmería Nacional comenzó los trabajos de peritajes y mediciones en el barrio 544 Viviendas, en la zona sur de la capital puntana, donde desapareció la niña junto a integrantes del Sistema Federal de Búsqueda de personas desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Estas tareas comenzaron en la denominada "zona cero", el lugar donde se vio por última vez a Guadalupe Lucero y se extendieron hasta unas cuatro cuadras de ese punto y acompañaron a los expertos personal de la Fiscalía Federal.

El abogado de la familia de Guadalupe Lucero, Héctor Zavala, explicó que "la primera parte de la reconstrucción empezó con una de las menores que intervino en el momento del hecho y obviamente el lugar ha sido modificado". "Es lamentable que se haya dejado pasar tanto tiempo. Aún así, creo que los resultados han sido positivos, hay datos que no se tenían", precisó el letrado en declaraciones al canal 'TN'.

En ese aspecto, añadió: "En base a lo que hemos escuchado, leído y conversado, no solo con el personal de la justicia sino con los peritos que se han acercado, tenemos un par de hipótesis que son las más certeras, pero hasta no tener una medida no es bueno adelantarlo".

Sobre la posibilidad de que la menor esté con vida, Zavala remarcó: "Sí, tal vez esté viva, habrá que ver" Sobre la posibilidad de que la menor esté con vida, Zavala remarcó: "Sí, tal vez esté viva, habrá que ver"

Cabe recordar que Guadalupe Lucero tenía cinco años cuando fue vista por última vez mientras jugaba en la puerta de su casa junto a sus primos.

