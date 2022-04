Semana 360: Batalla cordobesa toma forma (asoman candidatos)

Para Luis Juez eso implicó una gran noticia que haría prosperar su eventual candidatura, a pesar de los cruces con Gerardo Morales, a quién apuntó por haber querido integrar a Juan Schiaretti al espacio. Para los locales, las diferencias deberán ser pospuestas en pos de lograr los objetivos provinciales y el municipal.

Juan Schiaretti y Martín Llaryora. Una semana de paciencia para el PJ en Córdoba.

En la vereda de enfrente, el peronismo provincial (que ya tiene todo organizado) presenció una muestra de lo que puede suceder en caso de que esa unidad se sostenga. Y en el Centro Cívico descuentan que los candidatos de Juntos por el Cambio serán Luis Juez y Rodrigo De Loredo, a la provincia y municipio respectivamente.

La frustración del oficialismo pasó esta semana por no haber podido concretar la división que se intentó generar entre los integrantes de Juntos por el Cambio. Las sucesivas reuniones de Juan Schiaretti con dirigentes de Juntos por el Cambio no implicaron más que un intento por aislar a un Luis Juez que, solo, no puede competir contra el PJ cordobés.

Pero la táctica parece no haber surtido el efecto deseado. Y eso implicó una victoria de terreno para Juntos por el Cambio, que se tardó pero ahora acortó distancias.

En la agenda de la gente de Córdoba, la elección de 2023 parece uno de los últimos ítems en la lista de prioridades. Pero en caso de pensar en ellos, la mayoría se imagina un enfrentamiento entre Martín Llaryora y Luis Juez por la gobernación, una batalla que cada día toma más forma y que puede marcar el fin (o la continuidad) de una era de más de 20 años de peronismo.

