Rosario y la ¿Justicia divina?: Quiso robar y murió

Por su parte, otro testigo que se encontraba en las inmediaciones, declaró ante la policía que, minutos antes, la víctima estaba cortando cables de energía y, producto a eso, recibió una descarga eléctrica. El muchacho quedó tendido entre los cables y los operativos de seguridad iniciaron el rescate del cuerpo que se encontraba a varios metros de altura.

Los médicos del servicio público de emergencias "SIES" también se hicieron presentes y fueron quienes comunicaron con claridad que el cuerpo presentaba quemaduras de alto grado, por lo que fue trasladado al Instituto Médico Legal de la Unidad Regional II de Policía para la autopsia de rigor y poder ser ubicado.

Las primeras hipótesis que se investigan son las de posible hurto.

Casos reiterados

Según las estadísticas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), en 2023 hubo seis de ciudadanos fallecidos por circunstancias parecidas. Cuatro de esos episodios se dieron en el Gran Rosario y dos en la ciudad de Santa Fe.

Para no ir tan lejos, hace dos meses, un hombre murió por una descarga eléctrica mientras también intentaba robar un tendido de la res de media tención en una subestación transformadora del distrito sudoeste de Rosario.

A raíz de eso, la EPE denunció 191 casos de electrocución en la provincia de Santa Fe durante el año pasado.

Electrocución

El contacto directo con la corriente eléctrica puede provocar lesiones externas (quemaduras) e internas (daño de órganos). Según el caso, puede provocar desde una lesión menor hasta la muerte.

La gravedad de la lesión va a depender de muchos factores, como el voltaje de la corriente y el modo en que circula la corriente por el cuerpo.

Los síntomas que presenta una persona electrocutada son variados según la intensidad del impacto eléctrico.

Si la persona está cerca de líneas de alto voltaje, aléjate y llama a emergencias o a un médico.

image.png Qué hacer en caso de electrocución.

* Nunca intentes manipular cables caídos o tocar a la persona afectada si está en contacto con lo que crees que produjo la descarga, ya que podés electrocutarte vos también.

* Si ocurrió en un lugar cerrado, fijate si podes bajar la llave general de electricidad. No basta con que apagues el equipo que produjo la descarga.

* Si no podes cortar la electricidad y la persona sigue en contacto con la corriente, utiliza un elemento de madera, plástico o goma (que te aísla de la electricidad) para mover el cable o alejar a la persona del artefacto. Nunca uses un objeto de metal. No pises agua mientras lo haces; si podes, parate sobre una alfombra de goma o una pila de papeles (que no estén húmedos).

* Una vez que logres alejar a la persona de la fuente de electricidad, llama a emergencias.

* Ya lejos de la fuente de electricidad, fijate si respira y si responde a tus palabras. Si no responde, no se mueve, no respira o respira mal, practícale RCP.

* Si respira y se desmaya, se pone pálida o se marea, recostala en una zona seca y cómoda, colócale los pies sobre un objeto alto (como el asiento de una silla) y cubrila con abrigo.

* Si está consciente, tranquilízala.

