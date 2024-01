FMI: Versiones de acuerdo y el tuit borrado de Adorni

Las reuniones entre el Gobierno y el FMI continuarán hasta hoy (10/1), fecha en la que se espera que los representantes del organismo oficialmente concluyan su visita al país. Durante este período, se espera avanzar en las negociaciones y alcanzar un acuerdo que permita revitalizar el programa de facilidades extendidas. Las reuniones entre el Gobierno y el FMI continuarán hasta hoy (10/1), fecha en la que se espera que los representantes del organismo oficialmente concluyan su visita al país. Durante este período, se espera avanzar en las negociaciones y alcanzar un acuerdo que permita revitalizar el programa de facilidades extendidas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcbuteler%2Fstatus%2F1745114818216857624&partner=&hide_thread=false Hoy se anunciaría un nuevo acuerdo con el FMI (waiver) luego de no cumplir con las metas del 3er trimestre. — Christian Buteler (@cbuteler) January 10, 2024

De acuerdo con Leandro Ziccarelli: "Este año hay que pagar US$ 7,7b. Los desembolsos que faltan recibir son US$ 6,6b (nos deben noviembre), si a eso le sumamos US$ 1.3 del FdR, el Gobierno podría blindar de manera fácil el programa con el FMI en 2024."

El tema es: ¿Siguen el cronograma de desembolsos o ponen la plata al frente? El tema es: ¿Siguen el cronograma de desembolsos o ponen la plata al frente?

"Yo creo que no solo van a mandar noviembre, sino que deberían adelantar lo que resta del EFF (tal vez, no todo, pero sí buena parte). Todo lo que esté por arriba de eso es muy bueno."

image.png Cronograma de pagos que debería hacer Argentina al FMI y los desembolsos que debería enviar el Fondo.

image.png

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLeanZicca%2Fstatus%2F1745118870380130736&partner=&hide_thread=false Les dejo un par de números para que entiendan mejor el supuesto anuncio de acuerdo con el FMI que se conocería mañana.



Este año hay que pagar USD 7,7b. Los desembolsos que faltan recibir son USD 6,6b (nos deben nov), si a eso le sumamos USD 1.3 del FdR, el Gobierno podría… pic.twitter.com/AtabR0VSCS — Leandro Ziccarelli (@LeanZicca) January 10, 2024

