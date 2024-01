"Ecuador y FFAA": Ridiculez de Mondino y entusiasmo de Bullrich

Pero el comentario errado de la Canciller Diana Mondino fue el que generó controversia en X. En un mensaje aparte de la cuenta de la Cancillería, Mondino asoció a las bandas criminales con el socialismo sin argumentos, pero en línea con el rechazo absoluto de "aquella enfermedad del alma" promovido por el libertarismo de Javier Milei: “Respaldo total al gobierno democrático y el accionar de las fuerzas de seguridad contra el intento intento de golpe de agrupaciones socialistas narco-terroristas”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FmaRIOrioRDA%2Fstatus%2F1744899466438602986%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Una verdadera vergüenza esto. Ni Argentina ni la realidad de Ecuador merecen un desatino diplomático así. Una parodia. Triste. En su investidura representa un país. Más triste aún. https://t.co/cEt9hdlkUy — maRIO rioRDA (@maRIOrioRDA) January 10, 2024

Una lectura totalmente ridícula. Las causas de la violencia narco no responden a una sola ideología política sino a múltiples factores culturales. Además, el socialismo es otra de las tantas visiones políticas válidas; como en cualquier otra su extremismo es lo peligroso. Adoptar ciertas líneas socialistas no convierte a uno en una narcotraficante violento. En el mundo narco no existen ideales. Sus turbias alianzas con fuerzas políticas de todo color lo evidencian.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFedericoMerke%2Fstatus%2F1744889229451067533&partner=&hide_thread=false Sería mejor que la Canciller siguiera el ejemplo de la Cancillería. pic.twitter.com/fgh0YcbOcn — Federico Merke (@FedericoMerke) January 10, 2024

Tal vez debió dejar solo el comentario objetivo de la Cancillería que se limitó a identificar a esos criminales como “delincuencia organizada”.

Dolarización

Otro golpe para el gobierno de Javier Milei. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que uno de los factores explicativos del avance del crimen organizado es la dolarización. Una asociación defenestrada por numerosos analistas internacionales y partidarios del libre mercado.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcarod2015%2Fstatus%2F1745051686006104352%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Dicen algunos que la expansión narco en Ecuador es producto de la dolarización. Eso es buscarle el pelo al huevo. Tambien tienen bananas y langostinos!. La cuna mundial del narco es y ha sido Mexico y Colombia y ninguno de esos países está dolarizado. Rosario tampoco está… — Carlos Rodriguez (@carod2015) January 10, 2024

Estos últimos sostienen que no tiene nada que ver una cosa con la otra y ejemplifican con otros narcoestados que no están dolarizados como México y Colombia.

Pero establecer aquellos paralelismos significa ignorar las singularidades y problemáticas propias de cada país. Si bien pueden existir diversos patrones (descontrol de las fronteras, corrupción en las actividades portuarias, desidia del estado, crisis de seguridad), las circunstancias en cada uno son claves para explicar el avance del narcoterrorismo. Entonces, la dolarización no lo explica todo pero pareciera influir de algún modo en Quito.

El mandatario en diálogo con TN explicó: “Estamos dolarizados. Eso es un elemento que ayuda al narcoterrorismo. No tiene que cambiar moneda. Simplemente entran dólares y salen dólares. No hay el rastro cambiario”

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fagustindrombola%2Fstatus%2F1745070160325534172&partner=&hide_thread=false Daniel Noboa, Presidente de Ecuador, afirma que uno de los factores explicativos del avance del crimen organizado es la dolarización.



Rarísimo, si ayer me saltaron centenares de expertos en política internacional a decirme que no había ninguna relación.pic.twitter.com/pjDdH2S4dv https://t.co/6Vxv0BWLem — Agustín Rombolá (@agustindrombola) January 10, 2024

