El proyecto radical apunta específicamente al banco estatal. Juliano calificó como una "mala idea" el proyecto de privatización.

En un hilo de tuits, el diputado por la provincia de Buenos Aires dio su visión sobre la importancia de la institución,.

"El Banco ha sido y es un instrumento de progreso: apoya a las economías regionales, a las Pymes y a los productores rurales. En las buenas épocas y en las que no lo son tanto. Da crédito a quien no accede a la banca privada y está ahí donde otros bancos no llegan ni llegarán: Argentina no termina en la General Paz y en todo el interior productivo el Banco Nación es irremplazable con sus casi 800 sucursales", sostuvo.

No obstante, el diputado consideró que la institución "debe modernizarse, ser más ágil y competitivo", además de "adaptarse a la dinámica de las fintechs y copiar lo bueno que han hecho Mercado Pago y Uala, por ejemplo" y "enfocarse menos en fomentar el consumo y en cambio dedicarse 100% a ayudar al sector productivo, a las Pymes y emprendedores".

Juliano sostuvo que "los argumentos economicistas del oficialismo para privatizar el Banco se olvidan que actualmente tiene importantes ganancias".

"¿Privatizarlo es un capricho ideológico o quiere vender una empresa que funciona para darle un negocio a algún privado con nombre y apellido? No está claro", agrega.

"Ahora estamos en un momento difícil pero cuando la economía se estabilice tiene que ser clave su rol en el otorgamiento de créditos hipotecarios. No tenemos que renunciar a eso", tuiteó.

"Por todo esto presenté un proyecto de ley para que quede exceptuado de ser declarado “sujeto a privatización”. El Banco ha sido y es un instrumento de progreso. Que siga siendo de todos los argentinos", concluyó.

El proyecto lleva la firma de Juliano, autor del proyecto, y de una decena de diputados radicales.

La iniciativa tuvo un guiño inicial del kirchnerismo, que se opone a todo el contenido de la 'Ley ómnibus'. La diputada Juliana Estrada, de Unión por la Patria, consideró al proyecto radical como "los consensos que se necesitan".

La importancia de esta institución es valorada por distintos espacios políticos: recién, diputados/as radicales acaban de presentar un proyecto de ley para que no se privatice.



"Es inadmisible e inexplicable que el gobierno quiera vender el Banco Nación. La importancia de esta institución es valorada por distintos espacios políticos: recién, diputados/as radicales acaban de presentar un proyecto de ley para que no se privatice", sostuvo la economista en un tuit.

