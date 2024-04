Rosario se opone al gobierno nacional y se suma al paro de la CGT

En ese sentido, los gremios convocantes sostuvieron que uno de los ejes centrales del evento será "la denuncia de las políticas gubernamentales que han profundizado la crisis económica y social, dejando a amplios sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad".

image.png Este lunes en el Concejo se dieron detalles de la concentración en Plaza 25 de Mayo (Rosario). Esperan gran concentración de personas.

Rechazo al DNU

A través de un extenso texto, la Intersindical Rosario emitió un comunicado con apuntes directos al gobierno de Milei y su propagación del DNU enfatizando palabras claves.

En primera instancia, señala: "La Intersindical Rosario, formada por sindicatos enrolados en la Confederación General del Trabajo de la República Argentina y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina desde su representación legal y genuina en la Ciudad de Rosario queremos expresar, de manera unitaria y solidaria, nuestra posición ante la terrible crisis económica, política y social que está sufriendo el PUEBLO de la República Argentina".

Posteriormente, amplía: "Exigimos el inmediato rechazo del DNU 70/2023 en todas sus instancias legislativas y judiciales. Es una norma pensada, escrita y aplicada para arrebatar derechos laborales y sociales de la población y cuyo único objetivo es favorecer a los grupos económicos más poderosos del País. Su constitucionalidad está objetada en todos los ámbitos de la Justicia".

"Es un mamarracho jurídico que sólo sigue vigente por la falta de voluntad política de nuestros legisladores. Exhortamos a los diputados y diputadas que representan a Santa Fe en el Congreso Nacional a rechazar esta norma para cuidar al pueblo que representan", añade.

En otra línea, remarca la defensa del trabajo manifestando: "La riqueza de un país la generan los trabajadores que le agregan valor al capital" y asegurando que "Sin trabajo no hay producción ni servicios". Por lo cual, "cuidar el empleo digno es una obligación inalienable de cualquier gobierno".

"Ni Roca, ni Menem, ni Margaret Thatcher, ni Elon Musk: A la Argentina la hizo grande el pueblo trabajador. Cuidar el trabajo es cuidar el pueblo. Basta de despidos, basta de congelamiento salarial, basta de flexibilización laboral, basta de atacar las obras sociales, basta de agresiones a las organizaciones sindicales", continúa a modo de crítica sobre Milei.

image.png Los gremios también le hacen un pedido a Santa Fe.

Estado de alerta

Por otro lado, hace hincapié en la defensa de las jubilaciones, ya que para el sector "No existe acto de crueldad más grande que empobrecer y denigrar la salud de nuestros adultos mayores". "La jubilación, la medicación y el acceso a beneficios sociales de nuestros jubilados NO SE TOCAN. Ni en ARGENTINA NI EN LA PROVINCIA DE SANTA FE. Con los jubilados y jubiladas NO", enfatiza.

Asimismo, destacan que "Bajo el paraguas de la "inseguridad" y la "convivencia", se aplican brutales protocolos represivos de la protesta social para imponer un ajuste a sangre y fuego. No hay plata para vacunas, pero hay plata para balas, pistolas y hasta aviones. Los estallidos sociales se evitan con políticas públicas, no con palos y gas pimienta".

Tras recordar la dictadura y a modo de oposición sobre el pensamiento político del mundo libertario, remarcan: "En Argentina dijimos NUNCA MÁS. Si cayó la dictadura, también caerán los gobernantes que la admiran o la festejan. Tenemos 30.000 voluntades presentes que nos impulsan a resistir. Porque son 30.000!!!".

Luego, definen que "El Estado debe garantizar SALUD, EDUCACIÓN, JUSTICIA, TRABAJO, VIVIENDA y todos los derechos que el pueblo argentino ha ganado en más de 200 años de historia. Los subsidios son buenos si se destinan pueblo, sus necesidades y la producción nacional, son malos si se destinan a la timba financiera".

"Decimos NO A LA PRIVATIZACIONES. En nuestro país el ESTADO nunca ha sido el problema. El PROBLEMA SON LOS GOBIERNOS QUE LE DAN LA ESPALDA AL PUEBLO Y FAVORECEN A LOS PODEROSOS DE SIEMPRE. Queremos más ESTADO y menos malos gobernantes", agregan al respecto.

Por último, el texto hace referencia al conflicto entre Irán-Israel y subraya que "Argentina es un pueblo de Paz. No queremos la guerra ni gobernantes que expongan a nuestro al país a conflictos bélicos o atentados, priorizando nuestros intereses nacionales y regionales. Y por sobre todo cuidando al pueblo".

"La Intersindical Rosario se declara en estado de asamblea y movilización permanente convocando al paro nacional del 9 de mayo. Ni un paso atrás", concluye.

