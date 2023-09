Patricia Bullrich quiere bajar a Schiaretti de octubre

Sin embargo, y a su propio beneficio, Bullrich rechazó de manera tajante la relación con Schiaretti para poder ganar la interna de Juntos por el Cambio. Algo que ahora podría jugarle en contra.

“Yo creo que no sería malo que Schiaretti en este momento deje de ser candidato a presidente y piense en otra instancia de su colaboración en el país”, sugirió. Respecto a su rechazo, aseguró que lo hizo para poder conservar la unidad de Juntos por el Cambio en Córdoba.

Al momento de la interna nacional, también se desarrollaba la campaña provincial en Córdoba. Allí, Juntos por el Cambio era oposición de Martín Llaryora, el candidato del ‘Gringo’.

Es momento de mirar hacia adelante y de construir #UnPaísNormal. Con @JSchiaretti podemos tener un futuro de unión de todos los argentinos. #ElVotoQueVale#SchiarettiPresidente pic.twitter.com/pLn4tYUN9H — Hacemos por Nuestro País (@hacemosxpais) September 2, 2023

“En ese momento, cuando se habló con Schiaretti, interfería en las elecciones provinciales. Esa decisión nos partió al medio en Córdoba. Nosotros no tenemos un problema con Schiaretti, ni diferencias insalvables. Nosotros lo que no queríamos era que fuera una forma de hacernos perder las elecciones en Córdoba, que fue lo que sucedió. No le saco méritos a quien ganó, pero nosotros estamos convencidos de que sin ese tema ganábamos Córdoba. Bueno, es imposible de medir lo que yo les digo, pero yo estoy absolutamente convencida”, aseguró. Para los locales, la idea de sumar a Schiaretti a un acuerdo resulta refractaria incluso hoy, fuera de campaña provincial.

“Ahora estamos en otra etapa. Entonces, no estaría mal que se baje Schiaretti”, reforzó la candidata. Y eso no fue todo.

Además, Patricia Bullrich se animó a coquetear incluso con el electo Martín Llaryora. Respecto a la salida de Giordano del Gobierno provincial, la candidata a presidente aseguró que “se lleva una pieza clave, pero que va a trabajar para Córdoba”.

Juan Schiaretti 5P.jpg Juan Schiaretti, candidato de Hacemos por Nuestro País.

“Dígale a Martín (Llaryora) que me llevo una pieza clave. Dígale a Martín que va a trabajar también para Córdoba, que no se preocupe, que lo vamos a compartir. Va a estar (Giordano), si él quiere, por supuesto, en el gabinete nacional, pero también me ayudará en Córdoba. Tendría que ponerse contento los cordobeses que una persona del nivel de Giordano viene al equipo de Patricia Bullrich. Así que va a poder trabajar en conjunto con los cordobeses”, destacó. horas atrás, el llaryorismo confirmó que Giordano no seguirá en la provincia tras el 10 de diciembre, una decisión que se confirmó tras el acto de Bullrich en Córdoba el pasado jueves.

Desde Córdoba aseguran que las posibilidades de una baja de Juan Schiaretti es nula. Al momento, casi todo el PJ provincial está encolumnado detrás del histórico dirigente, quien intentará ampliar el brazo de Hacemos por Nuestro País en el Congreso.

Es vergonzoso lo de la señora @PatoBullrich … igual que lo de @SergioMassa . Patricia se tuvo que ir antes con el gobierno De la Rua y después con @mauriciomacri , hicieron tan mal las cosas que volvió @CFKArgentina .#Elecciones2023 #SchiarettiPresidente — Carlos Gutierrez (@Dip_Gutierrez) September 5, 2023

Además de la confirmación de cara octubre, para noviembre el rumbo no está marcado. En el schiarettismo, cada dirigente tendría libertad en la decisión final.

En ese sentido, el llaryorismo ya advirtió que no dará su apoyo a nadie en un eventual balotaje, y que el nuevo Gobierno provincial estará abierto al diálogo con quien toque como Gobierno nacional.

