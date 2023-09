"No es Ministerio, no es estructura, es una filosofía. Consideramos que lo más golpeado en Argentina en los últimos años ha sido el ser humano, la familia argentina, porque sentimos que la gente llora, que está desesperada, que no ve un horizonte y que siente que su país está destruido", dijo en declaraciones a radio Mitre la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC).