Javier Milei a La Nación: "Aflojen con la doble vara"

"No quiero que haya violencia, pero sí movilización en las calles. Violencia va a ser sacarle derechos a los trabajadores", remarcó el hijo de Hugo Moyano en radio Splendid. Y concluyó: "Voy a ser el primero en estar en la calle contra estas políticas de derecha".

A su vez, Milei lanzó un fuerte gesto hacia el resto de los sindicalistas al ser consultado sobre si él venía a combatir a aquellos que se atornillaron en sus sillones: “Están para representar a los trabajadores y yo soy candidato a presidente”, dijo y ejemplificó que en Juntos por el Cambio pasa lo mismo con la familia Posse en San Isidro.

En tanto, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, estuvo en TN y disparó contra Milei: “No sé cuáles son las propuestas económicas de Milei ahora. Había dicho ‘dolarización’, con eso generó una intuición, sobre todo en los jóvenes que piensan en dólares, de que iba a dolarizar el país y ahora dice ‘mi programa va a durar 35 años’. Bueno, los jóvenes esos van a tener 60 años ¿Cuál es el plan económico que tiene Milei?”.

Milei es un teórico de la economía, habla de una cantidad de autores como yo, como cientista política, podría hablar sobre una cantidad de autores y darte una cátedra. Ahora, lo que planteó es imposible, es inaplicable

Sobre los elogios del expresidente Mauricio Macri hacia el libertario, ella trató de desmarcarse contra quienes la llaman “títere” en referencia a la experiencia Alberto Fernández - Cristina Fernández: “Me parece que nosotros hemos estado siempre presos en Juntos por el Cambio, de ‘qué iba a hacer Macri’ y me parece que no tenemos que estar presos. Tenemos que liberar a todo Juntos por el Cambio de poder lograr que Mauricio se acomode como él cree que se tiene que acomodar. Porque si no, la campaña nuestra es una campaña de respuestas, no de propuestas”.

Completó: “Nosotros le hablamos a los 46 millones de argentinos, les vamos a plantear nuestras propuestas, les vamos a plantear comparativamente por qué no el kirchnerismo y por qué el kirchnerismo plantea que aunque no sea gobierno, va a querer seguir destruyendo la Argentina. Vamos a debatir de manera civilizada con las ideas de Milei. Si alguien no quiere estar en ese camino, es su decisión. Yo no creo que Macri esté en ese lugar, él aclaró que no está en ese lugar”.

