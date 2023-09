“Es necesaria una memoria integral, una memoria completa, que sobrevuele el oscuro territorio del negacionismo actual y que reivindique la historia en su totalidad. La verdad a medias no es verdad: es maldad, es mentira”, afirmó al comenzar el acto Lucía Montenegro. Y completó:

Luego fue el turno de Lorenza Ferrari, madre de Laura Ferrari, que a los 18 años murió por un coche bomba de Montoneros. Fue en 1985, durante el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. “Acá hubo terrorismo, hubo una guerra, plazca o no plazca, así fue: se mataron entre hermanos por sus ideales equivocados, pienso yo, no pensando en las víctimas inocentes que son nuestros hijos y nuestros padres. Nunca fueron reconocidos: hace 48 años que estoy luchando para esto. Encontré esto en la doctora Victoria [Villarruel], que realmente ha tomado el tema como corresponde. Estamos acá para ayudarla y seguir con nuestra lucha: que nuestros muertos vivan de vuelta”.

Continuó Graciela Saraspe, hija de Héctor Saraspe, que murió en Santa Lucía, Tucumán, en 1974. Según el locutor, en manos del ERP. Saraspe también le agradeció a Villarruel por la “empatía” con las “víctimas del terrorismo”.

“A mi papá lo mataron de dos tiros en el pecho. Ahí empezó nuestra lucha con mi madre, nervios, miedo, pánico, porque ellos controlaban el pueblo”, dijo sobre el ERP. “Mi papá tenía 28 años y lo dejaron como un perro. Nos amenazaban, que nos iban a secuestrar, a matar. Yo agradezco a Vicky [por Villarruel], porque cuando yo estaba en la oscuridad ella me dio una luz de esperanza”, cerró Saraspe, entre lágrimas, siempre según La Nación.

Tras un video, fue el turno de Larrabure, quien contó el secuestro y muerte de su padre, Argentino del Valle Larrabure, actualmente en proceso de beatificación en el Vaticano. “El 11 de agosto de 1974 comenzó la tragedia para mi familia”, inició, para relatar que su padre fue secuestrado por unos 120 militantes del ERP en la Fábrica Militar de Villa María, durante una fiesta en el casino de suboficiales.

“Durante 30 años pusimos siempre la última mejilla y nos mantuvimos en silencio. Hasta que un día, después de la llegada de Néstor Kirchner al poder, decidimos que era tiempo propicio para comenzar a mostrar que nuestros familiares tenían derechos humanos que no se habían respetado”, continuó Larrabure, para recordar que en 2006 fundó el Celtyv con una “muy jovencita” Villarruel.

“Durante 40 años, las víctimas del terrorismo fueron desaparecidas de la historia, fueron barridas debajo de la alfombra de la historia. Se eliminó cualquier rastro de ellas, se las negó, se les negaron sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación”, siguió Villarruel según la reconstrucción de La Nación.

“Ninguna de estas víctimas puede saber la verdad de lo que padecieron ni tener una reparación, ni siquiera moral, del sufrimiento que padecieron a manos de aquellos que trataron de imponernos un Estado autoritario, comunista, basado en la tiranía”, añadió. Y acusó al Estado de violar los derechos de las víctimas “para garantizarle la impunidad a un grupo de violentos que hasta el día de hoy gozan de su libertad y de las garantías que les da nuestra democracia”.

