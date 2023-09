"Venimos a contar nuestras tragedias, somos desaparecidos de la historia pública"

argentino-larraburre-cautiverio.jpg Argentino del Valle Larrabure en una imagen durante su cautiverio.

"Eran épocas muy terribles. Al vivir en democracia los grupos armados terroristas a atacaban las instituciones. El Ejército Argentina es una institución de la república", sostuvo Larrabure al insistir en que el secuestro y asesinato de su padre se produjo durante un período constitucional.

Al ser consultado sobre su opinión respecto a las acusaciones de apología de la dictadura que disparó este homenaje, respondió: "Los 3 disertantes de hoy corresponden a tragedia de nuestros familiares en épocas previas al 24/03 de 1976. Yo condeno la dictadura militar que vino después".

Pero al mismo tiempo sostuvo que "no se puede ver una foto del 70, sino toda la película".

"No vinimos a reivindicar a la dictadura. Vinimos a contar nuestra historia. No ha habido ley de reparación, ni justicia, ni memoria. No existimos. Somos olvidados. Desaparecidos de la historia pública", dijo.

"La víctimas del terrorismo no teníamos espacio ni lugar. Recuerdo que el papa Francisco me dijo 'parece mentira que tengas que mendigar la historia'. Tenemos una oportunidad de expresarnos y por eso estamos aquí", dijo.

"Los derechos humanos son para todos, no puede ser que una verdad quede a medias", concluyó.

