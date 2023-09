policia-legislatura.jpg Fuerte presencia de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones de la Legislatura porteña (Foto: NA).

Ante el repudio de estos sectores, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei aseguró: "Les molesta que pidamos DDHH para todos y que sepamos la verdad de lo que hicieron los terroristas, quieren amedrentarnos con escraches y amenazas como en los '70".

"No quieren que se sepa la verdad, porque la Izquierda es la tiranía hecha ideología, pero vamos a honrar a nuestros muertos. No importa lo que digan de mí. He luchado y lo sigo haciendo por los que NO tienen DDHH", agregó.

policia-legislatura1.jpg Fuerte presencia de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones de la Legislatura porteña (Foto: NA).

El propio presidente Alberto Fernández embistió hoy contra los libertarios, sin mencionarlos, al asegurar que “los que hablan de la libertad son negacionistas de la dictadura”.

En un acto en San Juan, el mandatario aseguró: "nosotros no somos negacionistas del cambio climático, nosotros no somos negacionistas de la dictadura, los negacionistas son los que hablan de la libertad”.

Y continuó: “Tampoco somos parte de una casta, la verdadera casta está protegida por los que dicen estar en contra de la casta y es la casta económica argentina, que posterga el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos; esa es la verdadera casta y contra esa casta hay que pelear”.

