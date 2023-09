“A 40 años de la vuelta de la democracia, es alarmante que haya diputados y diputadas negando la historia, la tortura y el asesinato de 30.000 compañerxs y avalando la última dictadura cívico-militar, algo que constituye una violación a la legislación vigente. Reivindicar el terrorismo de estado no solo va contra las leyes de nuestro país, sino del más elemental sentido común y la convivencia democrática.

Asimismo, nos preocupa que la fuerza principal de la Legislatura porteña, un ámbito que también fue víctima de la dictadura, brinde y garantice un espacio para estos discursos que van en contra del fortalecimiento de los valores democráticos fundamentales

Reforzamos nuestro compromiso permanente con la Memoria, la Verdad y la Justicia y señalamos la necesidad de que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires cancele este acto y cualquier tipo de eventos de las mismas características”.

El Partido Obrero (FIT-Unidad) también se sumó al acto. En tanto, Victoria Montenegro, legisladora porteña del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, presentó una nota contra el acto, apuntando contra el vicepresidente Emmanuel Ferrario por autorizarlo. El dirigente de Vamos Juntos respondió que no se analizan los contenidos del acto para su autorización y hay quienes rescatan que Villarruel es representante del pueblo de la Nación como diputada nacional y que su fuerza resultó la más votada de las PASO 2023.

El periodista y escritor Ceferino Reato, referente en la defensa de la teoría de los 2 demonios, tuiteó: "Montoneros. ERP. No se puede negar que también hubo víctimas de las guerrillas. Es justo homenajearlas. No tengan tanto miedo. Villarruel llevará la teoría de los dos demonios a la Legislatura porteña".

La primera de las convocatorias está firmada por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Villarruel también habló y salió al cruce de la convocatoria: "Les molesta que pidamos DDHH para todos y que sepamos la verdad de lo que hicieron los terroristas, quieren amedrentarnos con escraches y amenazas como en los '70.

No quieren que se sepa la verdad, porque la Izquierda es la tiranía hecha ideología, pero vamos a honrar a nuestros muertos. No importa lo que digan de mí. He luchado y lo sigo haciendo por los que NO tienen DDHH

Estudié, entrevisté a todos los que pude, me reuní con terroristas para escuchar su visión y arrepentimiento, escribí libros, fundé una ONG, dí conferencias pero no levanté el arma contra otros en nombre de mis ideas, no puse una bomba a Paula, no secuestré a Larrabure ni ataqué Tucumán o el cuartel de Azul, no maté a niños como Juan Eduardo Barrios ni me hice la víctima para cobrar indemnizaciones.

Sólo lucho para darle voz a los que ustedes asesinaron en nombre de una revolución que NADIE les pidió

El evento se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de la Legislatura porteña desde las 17:30

Conmemoración a las Víctimas del terrorismo

