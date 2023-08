Los K, pintados: Sergio Massa apunta contra la Izquierda

Cuando el papá dice ‘tengo la escuela pública pero tengo 18 paros por año, me complicaste la vida, flaco; no tengo donde dejar a mi pibe’. Acá tiene que haber un compromiso en el cual decimos ‘muchachos, se acabó la joda de que por cualquier cosa reclamamos, por cualquier cosa hacemos paro’. Basta Cuando el papá dice ‘tengo la escuela pública pero tengo 18 paros por año, me complicaste la vida, flaco; no tengo donde dejar a mi pibe’. Acá tiene que haber un compromiso en el cual decimos ‘muchachos, se acabó la joda de que por cualquier cosa reclamamos, por cualquier cosa hacemos paro’. Basta

Devaluación para recibir desembolsos del FMI

A su vez, aprovechó para aclararles los tantos a los kirchneristas que se escandalizan por la devaluación oficial, teniendo en cuenta que el ministro priorizó desde un comienzo en nivel de actividad económica y la importancia de contar con dólares suficientes para importar insumos para la producción:

Argentina tuvo que tomar una decisión muy desagradable que fue la devaluación de su moneda por imposición del Fondo Monetario Internacional (...) Yo priorizo el nivel de actividad y sostener el nivel de empleo Argentina tuvo que tomar una decisión muy desagradable que fue la devaluación de su moneda por imposición del Fondo Monetario Internacional (...) Yo priorizo el nivel de actividad y sostener el nivel de empleo

“Si no entendemos que este es un cachetazo para la política, no entendimos los resultados del domingo”, sostuvo en mensajes que retumbaron en el Instituto Patria.

"Cambiemos es el mayor perdedor no sólo porque es el que más votos perdió -2 millones contra 2021- sino por algo mucho más grave: cuando una fuerza política está en el gobierno y otra fuerza está en la oposición, se supone que esa es la alternativa al gobierno. En realidad, la sociedad lo que dijo es que la alternativa al gobierno no son ustedes porque son parte del problema y mucho de eso tiene que ver conque nunca explicaron el fracaso del gobierno de Macri. Pasaron escondidos bajo el radar de la pandemia y después entraron a la cancha como si nada. Les faltó poner los globitos pero después era lo mismo y no es lo mismo porque la gente se acuerda que en el gobierno de Macri perdió 20 puntos del ingreso, cerraron 23.000 pymes, se perdieron 253.000 empleos industriales y que, además, Argentina quedó endeudada con el Fondo y los bonistas que se rajaron.

Creo que el que mejor leyó el resultado fue Macri porque lo descartó a Larreta, la abrazó un poquito a Bullrich y dijo '¡muy bien, Milei!', tratando de ponerse plumaje ajeno", analizó al tiempo que destacó que el oficialismo sigue en carrera.

Para quienes alentaron durante la campaña ir contra el FMI para en un eventual gobierno romper con el organismo multilateral, como el caso de la vicepresidente Cristina Kirchner, Massa se diferenció: “Si soy presidente voy a juntar los dólares para sacar al FMI”, lanzó. Dijo que intentará “renegociar” el pago y observó la “acumulación de intereses” como uno de los puntos a abordar.

Y mandó un mensaje directo a los sindicatos, a quienes les pidió frenar las protestas sindicales. “A mí me tocó tomar el ‘tomuer’ frío”, manifestó por su asunción tras la renuncia de Martín Guzmán.

Ley de alquileres e inseguridad

También habló de la lucha contra la inseguridad como una de las batallas que dará y se mostró contra los que buscan una ley nacional para Airbnb en medio de la desesperación de las familias por los alquileres: "La ley de alquileres Lipovetsky fracasó. Funcionó sólo en la cabeza del diputado del PRO pero fue muy mala.

El mercado inmobiliario de Buenos Aires no es el mismo de Tucumán o de Santiago del Estero y el problema que tenemos es que buscamos soluciones sólo pensando en las 500 manzanas de Buenos Aires, olvidándonos del resto del país.

¿Cuál creo que es el mejor camino para la ley de alquileres? Que se establezca un marco contractual en el Código Civil pero después cada Legislatura provincial legisle sobre la realidad. Por ejemplo, la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires debiera resolver qué hacer con los Airbnb, pero lo único que se le ocurrió al Gobierno de la Ciudad es darle un crédito a los inquilinos a una tasa no subsidiada para que pague la llave porque le tiene miedo a discutir qué hacer con los Airbnb, mientras lo están resolviendo en muchas ciudades del mundo como Madrid o Barcelona ¿Cuál creo que es el mejor camino para la ley de alquileres? Que se establezca un marco contractual en el Código Civil pero después cada Legislatura provincial legisle sobre la realidad. Por ejemplo, la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires debiera resolver qué hacer con los Airbnb, pero lo único que se le ocurrió al Gobierno de la Ciudad es darle un crédito a los inquilinos a una tasa no subsidiada para que pague la llave porque le tiene miedo a discutir qué hacer con los Airbnb, mientras lo están resolviendo en muchas ciudades del mundo como Madrid o Barcelona

Ahora, la realidad de Airbnb puede estar en Buenos Aires, El Calafate y demás, pero esa no es la realidad de Laferrere o Bahia Blanca o Santiago del Estero. Además, la provincia de Buenos Aires debería regionalizarlo porque una cosa es Mar del Plata en temporada o todo el año, pero otra cosa es Tandil todo el año y otra es Tandil con su fenómeno de Airbnb también".

Más información en Urgente24

