Guerra en FFCC: Las Fuerzas del Cielo con Randazzo y Pichetto, reclama Massa

Ahora, con Ley de Ómnibus 2, se repite la escena, con el respaldo de Nicolás Massot y cierta ambigüedad de Emilio Monzó. Pero La Banda de los 4, tal como le dicen amigos de Cristian Ritondo (PRO), ya no expresa al bloque Hacemos Consenso Federal.

¿Qué tendrán que ver hoy Pichetto o Randazzo con Natalia De la Sota / Margarita Stolbizer / Mónica Fein, y aún el CC-ARI? En verdad, viven bajo el mismo techo pero 'cada uno hace la suya'.

florencio-randazzo.jpg Diputado Florencio Randazzo

Alejo Maxit

El rumor -y la disputa- fueron consecuencia de la migración de Alejo Maxit, de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) hacia el ex Reino de Malena Galmarini, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

Unos le atribuyen a Maxit un vínculo con Mauricio Macri, que no es cierto.

El 'Don Mario' de los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, era Mario José Maxit, director Comercial de la sucursal argentina de Isolux-Corsan, primo de Alejo Maxit, quien era Nº2 de ANSeS.

En 2024, Macri reprochó a Guillermo Ferraro la designación de Maxit en ADIF; y Ferraro señaló a Santiago Caputo, quien luego recibió la ira de Macri. Así explotó el 'caso Ferraro', que se presentó a los medios de comunicación como un caso de 'estómago resfriado', que no lo fue.

Hasta ahora, AySA era territorio de Oscar Ferrari, quien había asumido por Marcelo Papandrea, a quien habían acusado de 'massista'. Los ex macristas hoy mileístas del PRO a veces no consiguen entender que en la política hay 'vasos comunicantes' transversales que no pueden ni deben explicarse.

En lugar de Maxit quedará como presidente de la administración de los terrenos ferroviarios Marcelo David Krajzelman, actual vicepresidente y hombre de confianza de Randazzo.

Es importante por los inmuebles codiciados por empresarios inmobiliarios tal como Eduardo Elsztain, titular del grupo IRSA.

Luego, las especulaciones, y la curiosa sensación que no son temas 'libertarios' o que de 'libertario' esta Administración tiene poco.

