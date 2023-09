Respuesta de la Rural

Antes de que la prensa lo consultara por las frases de Melconian, desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), salió a cruzar los dichos del economista su titular Nicolás Pino, desde su cuenta personal de Twitter donde escribió: “El campo necesita saber quién es el interlocutor porque tiene que haber gente idónea ”.

Tras esa definición, Pino habló con CNN Radio y se explayó: “Coincido que el gobierno que viene va a gobernar para los 45 millones de argentinos, por supuesto. Dentro de ese mundo, de los 45 millones, estamos los que nos dedicamos a producir y sería importante que el posible futuro ministro tenga en cuenta”.

Y en relación a la frase de Melconian sobre que los dirigentes ponían “el carro delante del caballo”, el presidente de la SRA respondió: “Tratamos de insistir y que podamos lograr un ambiente para que el campo produzca más, que es lo que necesitamos los 45 millones, que la Argentina produzca más y exporte”.

En relación a quien ocupará la secretaría de Agricultura, Pino resaltó que es “importante” que donde se tomen decisiones “haya gente idónea, capaz, y tenga poder de decisión”.

Por último, redobló la apuesta y pidió que el sector tenga rango de Ministerio: “ Es importante que el campo recupere un Ministerio, no por capricho, sino porque somos el sector más dinámico de la Argentina ”.

"No somos todos iguales"

En julio pasado, Bullrich tuvo un cruce con Pino en el marco de la 135º Exposición Rural de Palermo, donde el presidente de la SRA dio un discurso donde habló de quienes “ambicionan ocupar cargos públicos en las próximas elecciones ”.

En otro tramo, agregó que "los últimos gobiernos han marchitado la dignidad de las personas. Han ahogado la meritocracia y las expectativas, las ganas de progresar, la iniciativa privada; han atrofiado el futuro, expulsando a los argentinos a otros horizontes.".

"Defendamos, no a los políticos, sino a las instituciones", sentenció.

“No somos todos iguales: están los que creemos en las instituciones, en la transparencia, los que hemos defendido siempre la República y el campo. Y están los que tuvieron y tienen una política extractiva y destructiva de la producción. Yo no me siento interpelada como clase política. La política no es una clase, en mi caso, es la construcción de un futuro. Es lo mismo cuando al campo meten a todos en la misma bolsa. Somos distintos y siempre me he diferenciado”, fue la respuesta de Bullrich.

Otras lecturas de Urgente24:

Javier Milei a La Nación: "Aflojen con la doble vara"

Escuelas en ruinas: Polémica de Rishi Sunak y más de 100 clausuras

Ahora, Sergio Massa vs. Javier Milei por medio ambiente

Histórica crisis UBA: Derrumbe de inscripciones y recorte de planes de estudio