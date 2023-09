El kirchnerismo estalló con Moreno en C5N: Gritos y abandono

De este modo, Moreno reforzó sus dichos posteriores a las PASO sobre la necesidad de que varios espacios políticos se junten para que el libertario no gane las elecciones presidenciales.

Sin embargo, la respuesta de Moreno no convenció a la fundadora de Futurock, quien le espetó: "Pero vos hablás de revolución, de que Milei viene a hacer una revolución y parece que lo apoyás y que no apoyás a Massa porque revolución es una palabra positiva".

Moreno le contestó que no apoya a Milei, que sí critica al candidato presidencial de Unión por la Patria y aclaró la definición del concepto que estaba utilizando. "Para mí la revolución de Lenin con el Ejército Rojo no fue positiva, pero la revolución del peronismo fue positiva", aclaró.

"¿Pero por qué no lo apoyás a Massa?", le preguntó entonces la panelista, a lo que Moreno contestó:

Porque aumentó la comida. Le salió al revés todo, Milei está cada vez más cerca de ganar las elecciones por el rumbo de la economía. Cuando haga peronismo volvemos a hablar, ¿qué es hacer peronismo? Bajar los precios, si no baja los precios de los alimentos y los medicamentos, esto está terminado por más que hagan 200 actos Porque aumentó la comida. Le salió al revés todo, Milei está cada vez más cerca de ganar las elecciones por el rumbo de la economía. Cuando haga peronismo volvemos a hablar, ¿qué es hacer peronismo? Bajar los precios, si no baja los precios de los alimentos y los medicamentos, esto está terminado por más que hagan 200 actos

image.png El kirchnerismo apuntó contra Moreno en las redes.

Posteriormente, el panel del programa le preguntó a Moreno quién sería tal "líder del Ejército Blanco" que detenga a Milei."Es el peronismo. No sé quién es el líder, llegó quizás el momento de una conducción colegiada porque las conducciones individuales fallaron en las últimas décadas, desde el 2014 para acá no hay una decisión que haya sido buena", afirmó. En esta línea, fue muy duro contra una de las últimas medidas propuestas por el Ministro de Economía:

La suma fija al salario es horrible. Hay que respetar el movimiento obrero, al sindicato que discuta con la patronal, el Gobierno no debe dar una suma fija. Para eso hay paritarias. Porque en la propia UOM Techint pueda pagar, pero quizás el taller que está allá abajo no puede. Eso solo lo sabe el movimiento obrero La suma fija al salario es horrible. Hay que respetar el movimiento obrero, al sindicato que discuta con la patronal, el Gobierno no debe dar una suma fija. Para eso hay paritarias. Porque en la propia UOM Techint pueda pagar, pero quizás el taller que está allá abajo no puede. Eso solo lo sabe el movimiento obrero

"Pero no están haciendo las paritarias", lanzó Mengolini, pero exaltado Moreno, dijo: "¡Pero no va venir ningún cuadrito filomarxista del Estado a resolver ese tema!".

"Pareces macartista", dijo entonces Mengolini, lo cual irritó al entrevistado quien manifestó: "No. Yo soy peronista. Vos lo sos [macartista] que despreciás al movimiento obrero".

GUILLERMO MORENO en DURO DE DOMAR - ENTREVISTA COMPLETA

Fue en este punto en el que Hamilton intervino y advirtió a Moreno: "No señales a la compañera, no seas mal educado". Sin embargo, este negó haber hecho tal ademán y le dijo al panelista: "No seas gil No seas gil".

Ante los ánimos caldeados, Pablo Duggan se metió en la discusión y cortó el cruce, mientras que Mengolini aseguró que no se había sentido ofendida. Pese a esto, Hamilton mantuvo su postura y reiteró que Moreno era "un maleducado", a lo que el ex precandidato acotó, ácido: "Al final resultó ser un machirulo este".

Visiblemente irritado, Hamilton abandonó su silla y, pese a los pedidos de sus compañeros, se fue del estudio.

