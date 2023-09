Asimismo, pidió a la sociedad, especialmente a los jóvenes "entusiasmados con Milei" que "lean la historia" y se informen de lo que pasó en la última dictadura militar en la Argentina.

"Es una mujer perdida en el mundo de la política que sale a decir todo esto para tener resonancia. Si le damos importancia, es lo que ella quiere”, manifestó Carlotto.

Tal como informó Urgente24, el acto se desarrollará este lunes (04/09) a las 17 horas en la Legislatura porteña, que fue vallada ante las versiones de que podría haber incidentes. Organismos de Derechos Humanos, peronistas, sindicalistas y de izquierda anunciaron una manifestación para remarcar su "enérgico repudio" a la iniciativa de Villarruel.

Ante el repudio de estos sectores, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei aseguró: "Les molesta que pidamos DDHH para todos y que sepamos la verdad de lo que hicieron los terroristas, quieren amedrentarnos con escraches y amenazas como en los '70".

"No quieren que se sepa la verdad, porque la Izquierda es la tiranía hecha ideología, pero vamos a honrar a nuestros muertos. No importa lo que digan de mí. He luchado y lo sigo haciendo por los que NO tienen DDHH", agregó.

Por otra parte, Aníbal Fernández aseguró estar convencido de que Unión por la Patria "va a hacer una muy buena elección" en las provincias y precisó que Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza "piensan medio parecido".

"Son una derecha que no tiene sentido en cuanto al pensamiento que el país está requiriendo para salir del atolladero al que lo metieron involuntariamente", planteó, y agregó: "No tienen elementos para resolverlos, sí lo tiene el peronismo".

