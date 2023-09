"Comodidad y problema" del Javier Milei "centro de la política"

"¿Qué tiene Milei que no tiene el resto? Para hacer campaña, el escenario ideal es estar cómodo. Milei está más comodo Sergio Massa y Patricia Bullrich, tienen incomodidades",dijo.

facundo-nejamkis.jpg Facundo Nejamkis, director de la consultora Opina Argentina.

Sobre la candidata de JxC, dijo, "las está expresando", en relación a la situación que vive con Mauricio Macri, que Nejamkis interpreta como "una competencia" por la centralidad del espacio, y la necesidad de "suturar" las heridas internas para retener todo el caudal de voto.

Respecto de Massa, recordó que se trata del ministro de Economía que conduce un proceso con 120% de inflación.

"Esas incomodidades Milei pareciera no tenerlas", dijo. "No gobierna, nunca gobernó y al mismo tiempo es la figura unica de su espacio, eso no le genera ataduras, puede decir lo que quiere", completó.

En cambio, el consultor remarcó como "problema" para el libertario que "se convirtió en el centro del sistema político". "Al ser el centro eso genera adhesiones pero también, posiciones en contra", dijo.

"La gente ya no voto en contra de Massa y Bullrich, sino en contra de Milei. Milei no sacó el 50% de los votos, sacó el 30. Así como hubo un 70% que votó en contra del Gobierno, hubo un 70% que no votó por Milei. La preginta es, siendo Milei el centro, ¿qué va a votar ese 70%? Es una incógnita", sostuvo.

