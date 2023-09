En la víspera del primer aniversario del atentado contra Cristina Kirchner, Carlos Telleldín, abogado de Brenda Uliarte, detenida y procesada como partícipe del intento de asesinato, anticipó que su defendida declarará en el juicio oral que allegados al diputado del PRO Gerardo Milman les pagaron a personas para que se manifestaran contra la Vicepresidente frente a su domicilio de la Recoleta. En declaraciones a AM 750, Telleldín, 2 veces absuelto como imputado de la causa AMIA, aclaró que dichas personas no fueron pagadas para cometer un “magnicidio”, sino para provocar “una convulsión social”. Milman es un estrecho colaborador de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aunque quedó apartado de la campaña. Fue desde el kirchnerismo que se intentó involucrar al diputado en la trama del atentado al acusarlo de tener conocimiento de que el ataque ocurrido el 01/09 del año pasado se iba a perpetrar, pero nunca se demostró. Milman no fue imputado por el fiscal de la causa, Carlos Rívolo, sino que por motu proprio designó a un abogado defensor. Se “autoimputó”.