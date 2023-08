Y agregó: "Hemos tomado muchísimas medidas pero vamos a seguir tomando medidas y todas las decisiones que hagan falta para ir recuperando ese salario y ese bolsillo que sabemos que está flojito, flaco".

"Estas medidas son las primeras 10 medidas de los próximos cuatro años de Sergio Massa presidente, que los que lo critican se preparen para criticar al peronismo cada día de los próximos cuatro años porque nosotros no vamos a parar un solo día de llevar adelante una agenda que vaya recomponiendo el salario, que vaya generando y garantizando que la economía no se frene, que haya más laburo y que fundamentalmente no haya más sacrificios para aquellos que han hecho un enorme esfuerzo en todos estos años, que son los trabajadores, los jubilados, los comerciantes, la clase media, el empresario pyme", señaló.

