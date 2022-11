Pagni/La Nación: El problema de JxC es JxC, no Javier Milei

A causa de diveras teorías acerca de cómo atraer a los 'moderados' y conformar a sus aliados UCR y CC ARI, el PRO nunca se asumió como una fuerta partidaria de derecha . Mucho menos JxC. Pero La Libertad Avanza no duda en reivindicarse como de derecha y dispuesta a dar una "batalla cultural contra el progresismo comunista". Brutal definición para JxC.

JxC nunca reivindicó la experiencia económica argentina de los años '90, pese a que Mauricio Macri no sólo fue el iniciador del pedido de reelección de Carlos Menem sino que el holding familiar fue beneficiario directo de algunas decisiones políticas, económicas y judiciales. Sin embargo, La Libertad Avanza reivindica parte de los '90, y Javier Milei se ha presentado en público tanto con Domingo Cavallo como con Roque Fernández, los 2 principales ministros de Economía de Menem. Esto le ha permitido a La Libertad Avanza crecer más allá de los desencantados de JxC, reuniendo un voto oculto quizás peronista pero no cuantificado que es el ex menemismo.

La realidad es que si no existiera Javier Milei, de todos modos JxC tendría un problema. Porque Milei crece en un espacio abandonado por JxC hace tiempo y que cualquier otro podría haber intentado ocupar porque es un agujero o vacío en el mapa político que siempre de algún modo la sociedad necesita que alguien lo complete.

Y José Luis Espert no puede ocupar el espacio de La Libertad Avanza porque no supo / no pudo / no quiso ir al sacrificio económico-financiero necesario para construir una estructura nacional independiente tal como lo tiene hoy día LLA, en todos los distritos electorales del país, iniciando ahora el proceso de reunión y capacitación de fiscales de mesa.

Urgente24 no se encuentra especializado en estos temas pero bien podría consultarse al notable diputado bonaerense Nahuel Sotelo, quien comenzó con Espert y hoy adhiere a Milei.

Si fuese cierto que los investigadores de opinión pública mezclan a Javier Milei y José Luis Espert en el mismo espacio demuestran no conocer qué representa cada uno, en especial ante el electorado sub35. No será Urgente24 quien les suministre, en ese caso, la información que deberían obtener siendo profesionales en la materia.

Algo más: a Javier Milei no le interesa ningún acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta ni con Patricia Bullrich ni con Mauricio Macri dentro del espacio JxC porque aborrece a la UCR y a CC ARI. Siempre los ha invitado a abandonar JxC para dialogar, si es que están tan interesados, y esto parece muy improbable.

