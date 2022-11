La condición de Larreta para hablar con Javier Milei

Sobre cómo sería esa ampliación de la coalición opositora, el jefe de gobierno porteño explicó: "hay que ampliarse primero con gente que coincida en los valores en la defensa de las instituciones y segundo que tenga vocación de diálogo".

Desarrolista

En otro orden, el mandatario porteño se autodefinió como "desarrollista", e indicó: "Yo soy desarrollista, creo en el desarrollismo, creo que la Argentina necesita un modelo de desarrollo productivo, que explote las ventajas naturales que tenemos pero que también desarrolle valor agregado. Necesitamos definir un modelo de desarrollo en la Argentina que tenga que ver con las necesidades del mundo. Hoy el mundo necesita productos argentinos".

"Tenemos que lograr además que sea inclusivo, que contemple a todos, que nadie se quede afuera, que de posibilidades a todas las provincias. Veo una gran oportunidad. Aún con la frustración que vivimos hoy, soy optimista", expresó.

No violencia

Consultado sobre la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el entredicho que mantienen aún sobre la seguridad en la zona del departamento de Cristina Kirchner acerca de la actuación de la policía porteña, Larreta afirmó que las "manifestaciones no se enfrentan con más violencia".

"Estoy convencido de que las manifestaciones no se enfrentan con más violencia. Yo no soy violento, no creo que sea lo que la Argentina necesita, necesitamos paz”, agregó y respecto a Bullrich, sostuvo: "Ella piensa lo que piensa, no hablo por ella".

Sobre las alianzas políticas de cara al 2023 y las candidaturas, Rodríguez Larreta argumentó: "Es válido que haya diferentes alternativas, para eso tenemos las PASO. Hay tensiones, puede haber más de una persona que aspire a un cargo. Jamás me van a escuchar hablando mal de alguien de JxC, haciendo comentarios que alimenten la interna. Para mí la unidad está por encima de todo".

Otras lecturas de Urgente24:

"Mauricio Macri es el desarmador de los armados de JxC"

Desesperada, Patricia Bullrich suplica salvataje a Milei

Golpe a CFK: La Scaloneta y Gran Hermano la mandaron al banco

Javier Milei lidera en provincias pero necesita fiscales