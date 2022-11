"Mauricio Macri es el desarmador de los armados de JxC"

Massadependencia

En cuanto a la figura del ministro de Economía, Sergio Massa, Asís dijo anoche en declaraciones al canal LN+ que hay en el Gobierno una dependencia de Massa y aseguró que tanto desde la oposición como de una parte del oficialismo quieren que al ministro le salgan las cosas mal: “Veo bastantes intenciones de ver una especie de choque, de caída, que no sé si se va a producir o no. Hasta ahora, el muchacho lo lleva bien”.

“Massa, simplemente por el mero hecho de haberse atrevido a calzarse estas botas de potro, queda aparentemente como un hombre admirable y de coraje. Se puede pensar que va el 23 o el 27, pero nadie cree que no sea candidato ”, completó.

Sobre las candidatura presidenciales 2023, Asís indicó: “Inteligentemente, Massa, Macri, la doctora [Cristina Kirchner], Rodríguez Larreta todavía no dicen que son candidatos y todos saben que pueden ser candidatos. El problema es que la moneda está tan en el aire... todo es incierto”.

La recuperación de Mauricio Macri

En cuanto al gobierno de Alberto Fernández y la posición de Cristina, el escritor apuntó sobre el protagonismo y el discurso de la vicepresidenta: “Intuyo que es una habilidad y una forma de tomar distancia de su propia creación. El Gobierno es una creación de la doctora. El fracaso de Alberto Fernández es el principal motivo de recuperación de Mauricio Macri”.

“Esta mujer hoy tiene que pagar las facturas de cuentas pendientes, por supuesto de su marido. No es una estrategia defensiva. Lo que menos quiere el kirchnerismo es de que se hable de esas características que tuvo el gran prócer, el gran formador. Creo que la señora paga la complicidad desinformativa de propietarios de grandes medios de comunicación que estaban prácticamente unificados con ella”, argumentó.

“Ella es presidenta por él. La dama no tenía absolutamente nada que ver con los enjuagues. A Cristina, como al peronismo, le tenés que ganar con política, si le querés ganar con la Justicia no me parece lo más conveniente”, afirmó

CABA y PBA

Por otro lado, Jorge Asís se refirió a la importancia electoral de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires para Juntos por el Cambio y el peronismo.

Sobre la provincia, resumió: “Es el emblema de la declinación de la Argentina y del desarrollo equivocado, es el receptáculo de todas las equivocaciones”.

“Tenés lugares en donde se vive casi de manera fastuosa, te lo dije alguna vez como en muchas ciudades del interior de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, con un campo que pese a la sequía funciona demasiado bien y olés el dinero; y tenés la concentración popular que es el refugio político y donde está la caja fuerte del kirchnerismo que hoy te entorpece cualquier intento de crecimiento, de desarrollo político real”, explicó.

Y sintetizó: “la provincia de Buenos Aires es un tema nacional”.

En cuanto a la contienda electoral en la provincia, Asís habló de un posible enfrentamiento electoral entre Diego Santilli y Axel Kicillof por la gobernación: “Así como el macrismo no puede perder el maxikiosco de la Capital, el peronismo no puede perder la provincia de Buenos Aires”. Sin embargo, el analista abrió el juego y sostuvo que hoy puede ser cualquier otro el candidato. “La moneda está en el aire”.

Macri “desarmador”

En referencia a la interna en Juntos por el Cambio, Asís opinó que “son varios los candidatos y hay un gran desarmador que es Mauricio Macri, que desarma los armados”, pero advirtió que“hoy Patricia Bullrich es el principal problema de Macri”, y recordó que si bien fue un instrumento para debilitar a Larreta, hoy “no la van a poder bajar”.

“El problema principal que tienen es la sucesión en la Ciudad, porque el desarmador produce la foto del primo pobre con Patricia y le responden con otra fotografía que es la de Larreta con Lousteau. Es una manera de decir: ‘Mirá que también yo voy por todo. Mirá que se puede quedar Yacobitti con la caja del maxikiosco”, concluyó.

