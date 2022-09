Neumáticos: Se mete Moyano y aprovecha para ir contra Moroni

Dardos a Moroni

Consultado este lunes en la radio AM 990 sobre el conflicto gremial en el rubro del neumático, el Secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones no dudo en ubicar a Claudio Moroni como el responsable de que la situación haya llegado al punto de la parálisis del sector: "Vemos que hay un Ministerio de Trabajo que después de cinco meses no puede resolver un conflicto tan importante y bueno pasó lo que pasó estos días para que se instale el tema".