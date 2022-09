Con US$360.000 M en el colchón, dólar turista a $300 desde el 1/10

La formación de activos externos del sector privado no financiero, lo que vulgarmente se conoce como “fuga de capitales”, alcanzó los US$ 359.259 millones al cierre del segundo trimestre de 2022 La formación de activos externos del sector privado no financiero, lo que vulgarmente se conoce como “fuga de capitales”, alcanzó los US$ 359.259 millones al cierre del segundo trimestre de 2022

La mayor parte (un 66,5%) estuvo constituida por billetes y depósitos en moneda extranjera por US$238.861 millones. En este sentido, al 30 de junio último solo unos US$15.544 millones se encontraban depositados en cuentas dentro del sistema financiero local, lo que significa que unos US$ 223.317 millones, equivalentes a un 45% del PBI argentino, se encontraban atesorados en cajas de seguridad, cuentas en el exterior o en el “colchón”, fuera del registro del sistema financiero doméstico, de acuerdo a los cálculos del INDEC.

