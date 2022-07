Giorgia Meloni, o el Duce está de moda en Italia 2022

Giorgia tiene su oficina en el edificio que frecuentaban los colaboradores de Benito Mussolini, a quien describe como "una personalidad multifacética", para enojo de quienes le exigen que repudie el fascismo (una tontería, por cierto. Imposible condenarlo 'a libro cerrado' considerando sus aportes, en el inicio, al proceso de industrialización de Italia).

Meloni rechaza esa exigencia: "Somos hijos de nuestra historia. Toda nuestra historia. El camino que hemos recorrido es complejo, mucho más complicado de lo que muchos quieren contar". En cambio ella sí rechaza el culto a la personalidad de Mussolini que realizan sus seguidores.

Sin embargo, en las conferencias de prensa en la sede partidaria, detrás de ella se ubica el logo de su partido: una llama de fuego estilizada con los colores de la bandera de Italia (la llama que, en el relato, no se apaga en la tumba de Mussolini).

msi.jpg Escudo neofascista que utiliza Fratelli d'Italia.

Giorgia desafía a todos: "No hay nada en mi vida por lo que tenga que disculparme. Pero en 2 de cada 3 debates por TV termino hablando de historia y no de política actual. Eso no me parece correcto".

Preparando la campaña electoral hacia el 25/09, Meloni reclamó ninguna referencia al fascismo y no utilizar el 'saludo romano', de los días fascistas. La idea es salir de la derecha-derecha hacia el centro-derecha para sumar la 'masa crítica' necesaria para que Giorgia llegue a la oficina que dejará vacante Mario Draghi.

Su plan es muy sencillo: convertirse en la 1ra. minoría y convocar a una coalición a las otras fuerzas de derecha:

Liga, de Matteo Salvini; y

Forza Italia, de Silvio Berlusconi.

La periodista española Alba Sidera le dijo a la agencia alemana DW: "Meloni no apareció de la nada. Lleva años preparándose para ser primera ministra".

"¡Primero Italia y los italianos!"

El nacionalismo la distingue entre los otros referentes de la derecha. Según Francesco Giubilei, autor de 'Giorgia Meloni: La Revolución de los Conservadores', le concede identidad.

'Hermanos de Italia' fue la única fuera de derecha que no participó del gobierno de Draghi. Por eso ahora ella es opción de gobierno.

Meloni no nació en cuna de oro. Ella es de Garbatella, barrio obrero de Roma. ¿Fue allí donde se inició en la devoción por los valores 'patriotas' y la 'causa nacional'?

En 2008 la militante neofascista eloni se convirtió en la ministra más joven de Italia. Con 35 años, Meloni cofundó el partido Hermanos de Italia, y desde 2020, comanda en Europa el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que incluye, entre otros, al PiS, el partido gobernante en Polonia.

Meloni ya tiene lema para su campaña 2022: "¡Primero Italia y los italianos!".

También tiene plataforma electoral:

Más prestaciones familiares,

Menos burocracia europea,

Impuestos bajos,

Freno a la inmigración,

Renegociar los tratados de la UE,

Renegociar la pertenencia de Italia a la Eurozona,

No al aborto,

No al matrimonio igualitario.

Sus electores quieren un cambio radical y de época, a través de un proceso democrático.

Todavía nunca hubo una 1er. ministro en Italia.

La asombrosa caída del gobierno de Draghi sorprendió a todos los italianos.

Italia nunca tuvo una campaña electoral durante el verano. Porque es la temporada cuando los italianos salen de vacaciones.

La izquierda está en baja en Italia. No sólo en Italia.

La derecha-derecha o derecha extrema, tiene convocatoria. En junio, Giorgia fue a Marbella, a una movilización de su similar español, VOX, y arengó:

¡Sí a la familia natural! ¡No a los grupos de presión LGBT! ¡Sí a la familia natural! ¡No a los grupos de presión LGBT!

giorgia meloni3.jpeg Giorgia Meloni arengando a las masas.

Calmando a las fieras

Ella ya advirtió que no romperá en forma unilateral las normas presupuestarias de la Unión Europea.

Tampoco pondrá atentará contra las reformas necesarias para desbloquear los fondos de la UE para Italia.

Los mercados no embistieron contra ella. Al conocerse que lidera las encuestas, los bonos italianos registraron ganancias, reduciendo la prima de rendimiento a 10 años sobre sus pares alemanes, un importante indicador de menor riesgo.

Meloni insiste en que no romperá con USA ni con la Unión Europea, y que respeta al presidente Sergio Mattarella, cuya tarea es encargar a un líder formar gobierno. Tampoco plantea retirarse de la OTAN ni dejar de apoyar a Ucrania... aún cuando Italia no está conforme con Ucrania. Más de la mitad de sus votantes se opone a enviar armas a Ucrania y más del 30% de los seguidores de Meloni culpan a Occidente y Ucrania por la guerra.

Piet Christiansen, estratega jefe de Danske Bank AS:

La noticia de que la extrema derecha respetará las normas presupuestarias de la UE son una señal reconfortante. Sin embargo, con la volatilidad y la incertidumbre en los mercados en este momento, todavía no estoy convencido de ir en largo con BTP. La noticia de que la extrema derecha respetará las normas presupuestarias de la UE son una señal reconfortante. Sin embargo, con la volatilidad y la incertidumbre en los mercados en este momento, todavía no estoy convencido de ir en largo con BTP.

(BTP es Buoni Poliennali del Tesoro, el bono estándar).

El programa de gobierno de Meloni incluiría continuar con el firme apoyo militar de Draghi a Ucrania después de la invasión de Rusia, dijeron las personas.

Esto la diferencia con Matteo Salvini, de Liga, quien ha tenido fuertes lazos con Rusia y trató de visitar Moscú después de la invasión (aunque nunca se fue de vacaciones tal como Silvio Berlusconi).

Meloni le dijo al periódico 'La Stampa' que su política exterior no será diferente de la Draghi. Al menos lo afirma cuando busca los sufragios.

¿Qué dice Meloni del plan de Berlusconi de introducir una pensión mínima universal de 1.000 euros (US$ 1.023,7), una medida que costaría unos 33.000 millones de euros anuales, según el sitio web Lavoce.info.

A mediados de julio, Salvini reclamó al saliente Draghi pedir prestados 50.000 millones de euros adicionales para financiar amnistías fiscales y otras medidas.

“Meloni ha sido muy buena para diferenciarse de los partidos mayoritarios sin asustar a los votantes”, dijo Marta Lorimer, experta en movimientos de extrema derecha de la London School of Economics.

La exaltada arenga de Georgia Meloni en el mitin de Vox: "¡Sí a nuestra civilización!"

--------------------

Más contenido en Urgente24:

4 lugares para pasear el finde a dos horas de Buenos Aires

Se desnuda en OnlyFans para comprar al club O'Higgins

Susana Giménez conducirá un novedoso reality show

JetSmart: Impresionantes ofertas y pasajes desde $4.700

Polémica y sospechas por pasajes agotados en tren a San Luis