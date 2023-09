"Milei 33,5% y empate Massa-Bullrich": ¿Influye el debate?

IntenciónDeVotEnEleccionesGenerales-9Setiembre.pdf Los resultados de la encuesta de Federico González con Milei en balotaje y el "empate técnico" entre Sergio Massa y Patricia Bullrich.

¿Patricia alcanza a Massa?

Consultado sobre todas las encuestas que dan a Massa en el balotaje superando a Bullrich, Federico González explicó su visión: “Las PASO la dejaron mal parada a Patricia Bullrich porque no se la esperaba, le ganó a Larreta pero al final no contaba con Milei. Quedó como que no encontraba rumbo, pero me parece que tampoco fue para tanto”.