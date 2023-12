Maximiliano Pullaro asumió con anuncios claves para Santa Fe

image.png Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe.

Posteriormente, fue el turno del mandatario provincial electo que señaló: "Yo, Maximiliano Nicolás Pullaro, hijo de Marcelo Pullaro y Rosa Gercovich, juro por Dios, por la Patria, por el pueblo de la provincia de Santa Fe y por la memoria de Raúl Alfonsín, padre de la democracia, sobre estos santos evangelios, observar y hacer observar la Constitución de la Provincia y de la Nación, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de gobernador de la provincia de Santa Fe".

"Hoy empezamos una nueva etapa en la provincia de Santa Fe. Es tiempo de un nuevo comienzo que no pretende ser fundacional, sino que se reconoce como heredero de los 40 años de Democracia que los argentinos fuimos capaces de construir; asumiendo sus logros, pero sobre todas las cosas, conociendo sus enormes deudas, las que vamos a enfrentar con proyectos, acciones y mucho trabajo", continuó.

A modo de síntesis sobre el estado en el que se encuentra la provincia, comunicó que "La situación es compleja. No todo es responsabilidad de la gestión que hoy termina, pero nos encontramos con déficit fiscal, deuda flotante, una inseguridad descontrolada, una justicia cara que no da respuestas, la producción en problemas porque no fue defendida, obras públicas paralizadas, la calidad educativa en retroceso y un sistema de salud que perdió la capacidad de atención que lo caracterizaba".

image.png Ejes claves en el discurso del gobernador electo santafesino, Maximiliano Pullaro.

Seguridad

Uno de los puntos claves que tiene Pullaro en Santa Fe, y que ya lo había mencionado, es lograr garantizarle a los ciudadanos seguridad en el día a día, principalmente por la situación de violencia que se da permanentemente en las calles de Rosario tomadas por el narcotráfico.

A raíz de eso, el oriundo de Hughes destacó como uno de los ejes centrales: "Recuperar la paz y la seguridad de nuestros vecinos es la principal demanda de la sociedad santafesina, y por lo tanto va a ser uno de los principales ejes de acción del gobierno".

En cuanto a las primeras acciones, indicó: "Vamos a tomar medidas extraordinarias para recuperar la presencia policial en calle, con una acción preventiva importante con 180 patrulleros en Rosario y 80 en la ciudad de Santa Fe, organizados por cuadrículas y por capas, y lo mismo vamos a realizar en las principales ciudades de la provincia donde el delito se ha extendido a límites preocupantes".

"Además, vamos a impulsar una lucha frontal contra el crimen organizado para desarticular las principales organizaciones criminales que operan en las diferentes ciudades", agregó y apuntó que "Los santafesinos no necesitamos una policía encerrada, cumpliendo funciones de oficina, comprando bienes o reparando móviles. Necesitamos una policía que esté en la calle, cuidando a los vecinos que la están pasando mal".

image.png Sacar la policía a la calle, uno de los objetivos principales de Pullaro.

Por otro lado, estableció que "Se retomará el programa de estaciones policiales en Rosario y Santa Fe, a partir del cual se pondrá en marcha la Estación Sudoeste, y se iniciarán las gestiones para poner a punto la Estación Sur en Rosario; y en Santa Fe Capital, se iniciará la gestión para construir la primera Estación Policial".

Para darle un cierre a ese foco, manifestó que el tercer pilar será "retomar el control de las cárceles". "De manera inmediata vamos a restituir los pabellones y el régimen de reclusos de alto perfil, y rearmar los grupos operacionales: grupo requisa, grupo traslado y grupo de operaciones especiales penitenciario", precisó.

Producción

Luego, Pullaro hizo hincapié en las Pymes y expresó: "Para acompañar a nuestras empresas, nuestros productores, nuestros comerciantes vamos a tomar varias medidas fiscales y la primera será garantizar la estabilidad tributaria a Pymes santafesinas y trabajar para reducir la carga tributaria del que produce".

En esa misma línea, sumó: "Para producir más, vamos a construir y potenciar instrumentos de financiamiento para proyectos específicos como también fortaleceremos los parques industriales y las economías 4.0".

Dentro de ese contexto, se opuso a lo propuesto por el presidente electo, Javier Milei, y comentó que "Es necesario destacar que la Obra Pública es generadora de empleo, integra territorios, potencia la producción como motor de nuestro desarrollo, y mejora la calidad de vida de los habitantes".

"Quiero transmitir con absoluta claridad, que toda obra empezada se va a finalizar; se termina la época en la que el Estado desconoce sus compromisos ante un cambio de autoridades, y se termina también la discriminación de la obra pública en función de las autoridades políticas de cada localidad", dejó en claro Pullaro ante una situación inquietante que viene generando pérdidas laborales.

Educación

En cuanto a la temática educativa, el radical apuntó en que el desafío es "promover y lograr los aprendizajes de calidad que se requieren para el progreso individual y colectivo de nuestra provincia". "Para ello será fundamental garantizar 190 días de clases", notificó y dentro de ese anuncio adelantó que trabajarán desde enero para que las clases comiencen el 26 de febrero.

"La situación educativa actual en el país es alarmante", remarcó y, por ende, adhirió: "Esta situación nos lleva a actuar de manera urgente, por lo que entre las primeras acciones del gobierno se encontrará el lanzamiento del 'Plan Provincial de Alfabetización', transversal a todo el sistema educativo con énfasis en los tres primeros años de primaria en articulación con el nivel inicial".

image.png Pullaro y el desafío a nivel educativo.

Con respecto a la secundaria, fijó su objetivo en que "los chicos permanezcan en el sistema, y que éste les brinde herramientas concretas para su desarrollo en la vida laboral, profesional y académica".

"Vamos a terminar con la no repitencia, derogando el avance continuo, porque no se trata de pasar sin saber con el único fin de disfrazar de manera ficticia las tasas de egresos", aclaró Pullaro.

