Mauricio Macri, Sergio Massa y el inefable Pierre Corneille

Según el profesor Fernando Sorrentino, en Letralia.com/, no fue José Zorrilla, en 'Don Juan Tenorio', mal citado por David Viñas; ni Tirso de Molina en 'El burlador de Sevilla y convidado de piedra', mal citado por Adolfo Bioy Casares, sino Pierre Corneille en 'Le Menteur' (El Mentiroso), una reelaboración de la comedia anterior, el autor de la frase "Les gens que vous tuez se portent assez bien", que traducida es "Los muertos que vos matáis gozan de buena salud". Fue en 1644 pero parece hoy.

'Le Grand Corneille' fue 1 de los 3 grandes dramaturgos franceses del siglo 17, junto con Molière y Racine, y su sello son las almas fuertes ante elecciones morales fundamentales: elegir entre el amor y el honor familiar o la clemencia vs. la venganza, y también algunas frases emblematicas tal como "Quien vence sin peligro, triunfa sin gloria".

macri massa biden.jpg Joe Biden entre Mauricio Macri y Sergio Massa, en otros tiempos.

La aprobación

El interbloque Juntos por el Cambio había llegado a la sesión con un dictamen de minoría, pero negoció modificaciones al despacho de mayoría que el Frente de Todos informó al Ministerio de Economía, que no tuvo otra opción que aceptar.

Mario Negri (UCR/Córdoba) informó que no era 100% lo que querían pero acompañarían los cambios.

Los montos máximos de facturación para las categorías A, B, C y D se actualizarán en 60% y el resto (de la E a la K) en 29,12%, en función del coeficiente acumulado a junio 2022, y que combina los 2 aumentos que hubo en las jubilaciones en el 1er. semestre.

Los montos máximos para cada categoría serán:

$748.382,07, para la A;

$1.112.459,83, para la B;

$1.557.443,75, para la C;

$1.934.273,04, para la D;

$2.277.684,56, para la E;

$2.847.105,70, para la F;

$3.416.526,83, para la G;

$4.229.985,60, para la H;

$4.734.330,03, para la I;

$5.425.770,00, para la J; y

$6.019.594,89, para la K.

Además, las categorías A y B estarán exentas del componente impositivo, que representa $288 y $555, respectivamente.

La exención -que no afecta fondos de obras sociales ni seguridad social- beneficia al 47% del total de monotributistas.

Los contribuyentes no tendrán que saltar hacia una escala mayor, beneficio para 4.498.419 monotributistas.

Los autónomos alcanzados por Ganancias logran una suba de las deducciones en línea con el que se aplica a los empleados en relación de dependencia.

El incremento en la deducción especial estaba previsto en 2 veces y pasó a 2,5. Para nuevos profesionales en vez de elevarse en 2,5 veces la ganancia no imponible, será en 3.

massa-macri.jpg Escena anterior al intento de asesinato. Kill Bill.

Curioso

Coincidencia en que es necesario aprobar lo que se aprobó. Un debate se circunscribe a si es insuficiente o suficiente.

Otro debate se refiere a si es un alivio impositivo o sólo una indexación semestral en vez del ajuste anual, forzada por la inflación incontrolable.

Coincidencia en que

se intenta mejorar la capacidad de consumo, es un paliativo y no una solución de fondo; y es difícil diseñar y ejecutar políticas de ingresos eficientes con semejante desbarajuste de precios en general, y precios relativos en particular.

También que monotributistas y autónomos no pueden ser convidados de piedra.

Por supuesto que esto tendría que haberlo impulsado el Ministerio de Economía hace tiempo pero ya se sabe que Martín Guzmán tiene otras prioridades.

Del lado de Massa, prepara otras iniciativas. En verdad hay un fixture de proyectos y algunos le interesarán en particular a Daniel Scioli, el nuevo colaborador al que se aferra Alberto Fernández buscando un pulmotor.

Del lado de Macri, cada día más condicionado por Patricia Bullrich, el 'monstruo' que él creó y que ya no sabe cómo detener. Y por Horacio Rodríguez Larreta, un convencido de que la obsesión le gana al talento.

La polarización que Macri sueña revivir con CFK tiene un inconveniente gigantesco: ambos han perdido mucho volumen y el nuevo tamaño les impide ocupar toda la escena. No hay anabólicos suficientes en sus respectivos 'núcleos duros'.

Acerca de Macri, algo más que aparece en los estudios: la gente aborrece la palabra 'Cambio' aplicada al exPresidente. Está condenado si no agarra el diccionario y busca sinónimos. Pero no depende de él y le resulta difícil demostrar que es conveniencia y no capricho.

