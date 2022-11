Javier Milei: "El tema de las PASO es una discusión de la casta"

Además, intentó exponer cómo algunos diputados usan proyectos para hacer negociados mutuos e intercambiar favores como lo sostuvo cuando salió a defender de las acusaciones de Juntos por el Cambio por el nuevo impuesto creado de la tasa aeropuertuaria para financiar a la PSA, insistió en que las mayores fuerzas políticas transan y tienen arreglos.

Por eso consultado concretamente otra vez aseguró: “No voy a ayudar a que suspendan las PASO porque esta es una discusión de casta, entonces que se maten entre ellos, es un problema de ellos, que lo arreglen entre ellos así como transan con las votaciones en particular y ahí hacen negociados”.

Sus declaraciones se mantienen en línea con las que emitió en su defensa frente a las denuncias de JXC por el impuesto PSA: "Pero lo más interesante de esto es que cuando se pasa a la votación en particular, es ahí donde los políticos roban, es ahí donde está la runfla y la corrupción. Entonces, yo no voy a estar con mi presencia avalando a unos corruptos que están intercambiando favores para que tengan este presupuesto".

En ese sentido concluyó en la entrevista de TN: “Yo no estoy en contra de la suspensión de las PASO sino de una discusión de la casta. Ellos quieren utilizar una herramienta para torcer la voluntad de la gente. Y eso lo intentó JxC cuando estaba en el poder porque todos ellos querían eliminar las paso, ahora el kirchnerismo quiere hacer lo mismo. Fíjate lo repugnante que son. No doy quórum. No soy parte de la discusión de la casta. No soy parte de la runfla ladrona de Argentina”.

Fuerte cruce con Cristina Pérez

Cuando la suspensión de las PASO era solo un rumor y ni había proyectos confirmados en Diputados, Javier Milei mantuvo un fuerte cruce con la periodista Cristina Pérez en Radio Rivadavia, al ser consultado por la posible suspensión de las PASO, a quién acusó de ser funcional a los “operadores de JXC”.

image.png Semanas atrás, Javier Milei acusó a Cristina Pérez de ser "operadora de JxC".

"Cuando aparezca un proyecto, hablaré. Yo no me voy a meter en estas trampas de Juntos por el Cambio y de los operadores. Te cuento que para que se salga esa ley se necesitan 129 votos y el kirchnerismo tiene 118 y se le cayeron 7 propios. No tienen los votos. Entonces salir a perseguir a una persona y operarlo eso es lo que está mal".

En ese entonces, al ser solo un rumor del oficialismo, la pregunta de la periodista puede haber sido un poco precipitada. Ahora Milei ya dejó en claro que no dará el quórum en el debate de una eventual anulación de las PASO.

Más contenido de Urgente24

Macri parte la UCR: Alfredo Cornejo desafió a Gerardo Morales

Chris Martin: Show improvisado en un negocio de Palermo

Tapia ya tiene los torneos en 2023 con 3 descensos

Operativo Clamor: Viviana Canosa diputada de Javier Milei

Sergio Berni ¿es ministro o "comentarista de muertes"?