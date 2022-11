Sergio Berni ¿es ministro o "comentarista de muertes"?

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, no pierde la costumbre de echar culpas a terceros y no asumir la responsabilidad respecto a la creciente inseguridad en el conurbano bonaerense. Ahora, una nueva y mediática muerte dejó claro que los "esfuerzos" en materia de seguridad no alcanzan, y que los habitantes de esa provincia parecen estar "a la buena de Dios". Por su parte, la oposición le pide que renuncie y también dispara contra Axel Kicillof.