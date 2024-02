"Javier Milei camina por un carril que lo emparenta con Alberto Fernández"

"Milei está enamorado de sus ideas, pero en un punto tiene que gestionar. Está entrando en una zona que le va a generar muchas tensiones con la sociedad", insistió.

Para Zapata, "lo que está faltando" en el gobierno libertario es "una metodología política". "No hay coalición, hay dificultad para pasar reformas estructurales, también hay una débil colonización del Estado. No hay una política de gestión del Estado. Lo que tenemos son dependencias que están lanzadas a su propia suerte, funcionarios que no saben lo que tienen que hacer. Esos son pequeños problemas que empiezan a generar tensiones en la relación son la sociedad", evaluó.

El politólogo sostuvo que un Presidente puede "delimitar" las políticas que quiere ejercer pero que "en lo que va a trabajar tiene que ser profundo", con "métodos de gestión dentro del Estado y profesionales que no necesiten 4 años de aprendizaje". Zapata observa que ocurre lo contrario. "Hoy lo que hay es una suerte de vacío en ese plano, que hace juego con el vacío político del gobierno. Son 2 problemas que tiene que abordar urgentemente", dijo.

Finalmente, volvió a encontrar un punto en común entre los gobiernos de Milei y el del exFrente de Todos, al asegurar que el Presidente "se parece mucho al primer Alberto Fernández", que estaba focalizado en la pandemia. "Milei está focalizado en los precios, y entiendo la importancia y la sociedad se la otorga a eso. Ahora bien, en algún punto te van a empezar a pedir otra cosa", concluyó.