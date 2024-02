Tierra del Fuego: Desempleo, sin carnets de conducir pero deuda refinanciada

Licencias de conducir

El Municipio de Río Grande –a través de la Dirección de Tránsito y Control Vehicular- informa que, debido a la falta de suministros que deben ser proveídos por el Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no se podrán imprimir nuevas licencias de conducir hasta tanto ingresen los insumos necesarios para tal fin.

Quienes realicen los trámites de renovación y/o otorgamiento recibirán un certificado hasta tanto se normalice por parte del Gobierno Nacional la situación que trae atrasos en el envío del material desde el mes de enero del corriente. Dicho certificado provisorio, acompañado por la Licencia Digital, permitirá su acreditación ante las autoridades que lo requieran.

Cabe destacar que esta situación actualmente afecta la capacidad de emitir licencias en distintos municipios del país, en virtud de la falta de envío de insumos (plásticos homologados para la impresión de licencias) por parte de las autoridades en dicho organismo nacional.

Río Grande, Tierra del Fuego: ¿Por qué aquí se encuentra la fábrica de electrónicos argentinos? Río Grande (Tierra del Fuego), sin nuevos carnets de conducir.

Deuda pública

Una positiva: se cerró la reestructuración de la deuda pública externa de Tierra del Fuego.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia respaldó el pago en dólares a los asesores contratados para reestructurar la deuda externa contraída a través del Bono Fuego TFU 27.

La consulta fue del ministro de Economía, Francisco Devita, tras el cambio de una de las cláusulas que fue pactada en pesos.

Tribunal de Cuentas:

“Respecto de la modificación del modo de pago de la comisión del 0,8% del monto reestructurado, es jurídicamente posible, toda vez que no se están modificando ni la contraprestación ni el precio, sino solo la modalidad de pago y que, en este caso el acreedor solicitaría expresamente el pago en dólares en vez de pesos y el Gobierno deudor aceptaría y mostrase que no resulta contrario a los intereses estatales”.

Tierra del Fuego

De esta forma no hubo objeciones para el pago a Contexto Investments SA (CEO Tomas Rozemberg, ex Balanz CapitalBalanz, ex PUENTE Argentina, ex Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Miguel Ientile también es ex Balanz Capital); por la reestructuración de la deuda:

También se abonaron los asesoramientos que brindaron las compañías extranjeras, con domicilio legal fuera del país, BCP Securieties INC. y Morrow Sodali; por la sumas de US$1.245.000 y US$32.300; respectivamente.

Reestructuración exitosa

Cabe indicar que mediante Resolución ME 1525/2023 se dio por finalizada la operación de canje voluntario de los título de deuda pública, resultando un éxito para la provincia, contando con la aceptación de más del 90% de los tenedores y superando ampliamente el porcentaje necesario para la adhesión obligatoria, evitando de esta forma que queden holdouts.

Desde el gobierno, plantearon ante el Tribunal de Cuentas que “los resultados obtenidos no hubieran sido posibles de no haber contado con la asistencia altamente profesional de los servicios de asesoría nacional e internacional en el marco de la reestructuración de la deuda pública provincial”.

Pagos anteriores

El Tribunal de Cuentas recordó que en las Resoluciones Plenarias N° 173/2017 y N” 25/2018, en las que se analizó el endeudamiento internacional de los Bonos FuegoTFU 27, resulta que, entre los costos de aquella transacción, se pagaron honorarios y gastos en dólares, a las siguientes entidades:

Banco New York Mellon, US$4.475.000;

UBS securities LLC, US$606.754,10;

Banco Puente Hnos, US$2.404.655,25 en su carácter de asesor local.

En este monto se pueden discriminar, entre otros, los pagos por gastos hechos por esta entidad a los asesores jurídicos y financieros con domicilio nacional:

U$S200.000 al Estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly

U$S195.232,48 al Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

U$S9.075 al Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz

U$S22.046,20 al Estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani.

-----------------------------

